Napätie sa mierni: Trump po telefonáte s Leyenovou odložil clá, rokovania pokračujú

Donald Trump a Ursula von der Leyenová (Zdroj: TASR/AP/Virginia Mayo, SITA/AP Photo/Jacquelyn Martin)

BRUSEL/HANOJ - Víkendový telefonát medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a predsedníčkou Európskej únie (EÚ) Ursulou von der Leyenovou dal „nový impulz“ rokovaniam o obchode. Uviedla to v pondelok hovorkyňa predsedníčky Európskej komisie Paula Pinhová. Informuje o tom Reuters a AFP.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron zase v pondelok počas návštevy Vietnamu povedal, že verí v úspešný výsledok rokovaní. Trump v nedeľu (25. 5.) označil rozhovor s von der Leyenovou za „veľmi pekný“ a predĺžil odklad zavedenia ciel pre európsky blok do 9. júla, aby umožnil ďalšie rokovania. „Diskusie napredujú dobre,“ povedal Macron novinárom v Hanoji. A dodal, že dúfa, že clá sa vrátia na „také nízke úrovne, ako to bude možné“. Trump v piatok (23. 5.) oznámil, že odporúča zaviesť clo vo výške 50 % pre EÚ, keďže rokovania s Bruselom podľa neho nenapredujú dostatočne rýchlo. Táto hrozba otriasla svetovými finančnými trhmi a zintenzívnila napätie v obchodnom spore.

Zmiernenie postoja amerického prezidenta o dva dni neskôr prinieslo ďalší dočasný odklad v jeho nevyspytateľnej obchodnej politike, aj keď jeho kroky minulý týždeň pripomenuli politikom a investorom, ako rýchlo sa môžu okolnosti zmeniť. Euro však v reakcii na správy o odklade ciel posilnilo a v pondelok dosiahlo mesačné maximum voči doláru. Aj európske akcie vzrástli a vymazali straty z predchádzajúceho týždňa. Eurokomisár pre obchod EÚ Maroš Šefčovič by mal popoludní telefonicky rokovať s americkým ministrom obchodu Howardom Lutnickom, povedala Pinhová novinárom v Bruseli. Dodala, že EÚ je pripravená sa dohodnúť.

Brusel už skôr navrhol Washingtonu bilaterálnu colnú výnimku

USA zaviedli clá vo výške 25 % na dovoz ocele, hliníka a áut zo zahraničia a plošné clá vo výške 10 % na zvyšný dovoz. Okrem toho pripravili tzv. recipročné clá pre obchodných partnerov vrátane EÚ. Brusel už skôr navrhol Washingtonu bilaterálnu colnú výnimku pre autá a iný priemyselný tovar, pričom túto ponuku Washington zatiaľ odmietol. Hovorca EK pre obchod Olof Gill uviedol, že návrh nulových ciel zostal na stole. „Veríme, že je to veľmi atraktívny východiskový bod pre dobré vyjednávanie, ktoré by mohlo viesť k výhodám na oboch stranách Atlantiku. A určite to budeme rázne presadzovať, počnúc hovorom medzi komisárom Šefčovičom a ministrom Lutnickom,“ povedal Gill.

Brusel medzitým konzultuje s členskými štátmi plány na odvetné clá na americký tovar v hodnote takmer 100 miliárd eur, ak rokovania neprinesú dohodu. Obchodný deficit USA s tovarom s EÚ v roku 2024 dosiahol 236 miliárd USD (208,83 miliardy eur). Ak by sa však do bilancie započítali aj služby, v ktorých dominujú americké firmy, ako sú Google, Meta a ďalšie, Komisia vypočítala, že celkový obchodný deficit USA by dosiahol 57 miliárd USD.