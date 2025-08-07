Milovník zbraní Mazurek: Husté zábery vystriedala kázeň od Ozbrojených síl, poslali mu pozvánku na výcvik!

BRATISLAVA - Krajne pravicovo vnímaný europoslanec Milan Mazurek z hnutia Republika sa opäť dostal do centra pozornosti po tom, ako sa kameroval na jednom videu s pištoľou v ruke. Jeho konto na sociálnej sieti obsahuje viaceré takéto videá, pričom si ich všimli aj Ozbrojené sily SR. Tie po tom, ako bola odvysielaná reportáž vo verejnoprávnej televízii, už nemohli ostať ticho.
archívne video
Ozbrojené sily sa k celému prípadu vyjadrili na sociálnej sieti. Mazurek sa pravidelne (aj po článkoch niektorých médií) spätne vyjadroval k tomu, ako správne držať či nedržať zbraň. "Pozrite sa, kde mám ten prst. Aj keby sa tu zjavil Harry Potter a chcel mi posunúť kohútik, nedokáže to, lebo som mal prst za ním," vysvetľoval Mazurek v jednom z videí.
Toto sa predsa porovnávať nedá, pobúrene reagujú Ozbrojené sily
Na nielen jeho video, ale aj na reportáž verejnoprávnej STVR reagovali Ozbrojené sily SR v tom kontexte, že išlo o neprimerané porovnávanie Mazureka a vojaka, ktorý je po bezprostrednom absolvovanom výcviku, kdežto Mazurek mal pravdepodobne vo svojej blízkosti na nahrávanom videu rodinných príslušníkov.
"Je neprípustné, aby redaktor akéhokoľvek média postavil vedľa seba nevhodné video civilistu, v minulosti právoplatne odsúdeného, manipulujúceho so zbraňou a fotografiu vojaka s rodinkou po slávnostnej vojenskej prísahe, ktorý má zbraň v predpísanej a najbezpečnejšej polohe “na prsia”," ohradili sa Ozbrojené sily.
Mazurek podľa nich narába so zbraňou na pravdepodobne verejne prístupnom mieste s neďalekou prítomnosťou detí, ale vojak je v čase prísahy v zabezpečenom priestore, s dodržaním všetkých pravidiel, pod kontrolou a v zodpovednosti najbližšieho veliteľa a veliteľa jednotky.
"Vojak manipuluje aj pri takejto príležitosti so zbraňou v súlade so všetkými platnými predpismi, v súlade s cvičebným poriadkom Ozbrojených síl SR. K vojakovi zbraň patrí v čase služby i v čase protokolárnych aktivít, v čase slávnostnej vojenskej prísahy je zbraň na hrudi vojaka neodmysliteľnou súčasťou naprieč našou históriou," spresnili Ozbrojené sily SR.
Pozvánka na výcvik
Na záver statusu si administrátor neodpustil čerešničku na torte, ktorá patrí Mazurekovi. "Národné obranné sily preto pozvú autora príspevku na výcvik, aby si na vlastnej koži vyskúšal, čo znamená prísaha, disciplína a bezpečná manipulácia so zbraňou," uzavreli.