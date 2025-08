Kontroverzný Mazurek z Republiky šokuje: Z VIDEA ostali mnohí zarazení a zdesení, pištoľ otočená na deti!

Mazurek má na jednom z videí svoju súkromnú zbraň namierenú práve smerom na deti. (Zdroj: Instagram/milanmazurek_republika)

Mazurek sa vo videu na terase v angličtine zhováral so svojim politickým kolegom z krajne pravicovej a nemeckej strany AFD. Politik hnutia Republika vo videu popisuje veci, ktoré podľa jeho vnímania "liberáli nenávidia". Vraj ide o deti hrajúce sa na terase, zbraň v osobnom vlastníctve, ktorú má vo videu na stole a surové nepasterizované mlieko.

Zbraň a jej poloha na stole divákom neunikla

Práve druhá menovaná vec je záležitosť, ktorá po zhliadnutí videa mnohým privodila vrásky. Zbraň je totiž otočená presne smerom, kde sa spomínané deti hrali. "Miňo, veď ty tou pištoľou mieriš na vlastné decká, hlaveň zbrane v rozpore so zákonom smeruje na zónu, kde sa pohybujú iné osoby," reagovali ľudia v komentároch.

Mazurek všetko vysvetľoval

Keďže viacerí v komentároch dokonca vyjadrili postoj, že by sa videom mala zaoberať polícia, na kritiku po podnete médií zareagoval aj samotný europoslanec. "Na stole je zbraň s prázdnym zásobníkom. Niekoľkokrát predtým skontrolovaná, či v hlavni nemá náboj. Je to len kulisa a jediný spôsob, ktorým by mohla byť nebezpečná je, že by som ju do niekoho hodil. Navyše ani tak nie je namierená do priestoru, kde sa hrajú deti, pretože tie sa hrali za nami a potom len na sekundu cez ten priestor prebehli, keď odchádzali," zareagoval pre televíziu JOJ Mazurek.

Nie je to pritom prvýkrát, čo sa Mazurek vo videu prezentuje výnimočnou láskou k strelným zbraniam. Naposledy tak urobil v máji, kedy sa za sprievodného popiskovania si venoval lešteniu samopalu.

Televízii sa navyše vyjadril aj odborník, ktorý si nemyslí, že predmetné video bolo v poriadku. "Medzi základné pravidlá bezpečnej manipulácie so zbraňou patria i pravidlá mať vždy pod kontrolou kam zbraň mieri a pristupovať k zbrani za každých okolnosti, ako keby bola nabitá," povedal JOJke predseda združenia Legis Telum Ľudovít Miklánek.