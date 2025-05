Mal to byť BOJ ako hrom: Veľká otočka a argumenty mladého progresívca, ľudia to vraj zle pochopili!

Fyzický boj Deja s Mazurekom nakoniec neprebehne. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Ján Zemiar)

Poslanec PS Dávid Dej vyzval Milana Mazureka na súboj v ringu. (Zdroj: Dávid Dej )

Konflikt medzi oboma poslancami nastal po tom, čo si začali vymieňať pejoratívne odkazy, ktoré smerovali aj k fyzickému vzhľadu a v priestore padlo aj označenie "nácek", ktoré smerovalo na predstaviteľa strany Republika.

Výzva na boxersky súboj

Neskôr Dej, ako človek, ktorý sa boxu venoval aj v mladosti, vyzval Mazureka na tento športový súboj. "Milan Mazurek, keď už máš silné reči a chceš sa pretekať vo fyzickej forme, ja úplne súhlasím. Nehádajme sa cez sociálne siete, a preto ťa vyzývam, dajme si proti sebe zápas v boxe. Ty, taký zdatný chlap a športovec sa predsa nemôžeš zľaknúť nejakého liberála, progresívca," napísal Mazurekovi Dej.

Europoslanec potom fanúšikov poprosil, aby za neho rozhodli, či má túto ponuku prijať a dodal aj bonus. "Preto si dávam podmienku, že ak Dávid dostane čo chce a bude si môcť ako bývalý boxer s obrovskou výškovou a váhovou výhodou niečo pre svoju zakomplexovanú povahu dokázať, tak ho následne bude proti mne čakať aj verejná diskusia," zareagoval Mazurek, ktorý sa zrejme už-už chystal na súboj s Dejom. Prišla však náhla zmena.

Dej z fyzického súboja vycúval

Je to práve poslanec Progresívneho Slovenska, ktorý sa pred avizovaným súbojom s Mazurekom prihovoril fanúšikom s tým, že sa rozhodol zmeniť postoj. "Rozhodol som sa, že s Miňom Mazurekom pôjdem nakoniec iba do debatného ringu, boxerský tentokrát vynechám," vyjadril sa Dej.

Argumentoval tým, že mal obavy z niektorej časti verejnosti, ktorá si tento súboj vysvetľovala ako bitku a nie "športový súboj". "Nerád by som to živil. Ako športovcovi mi je to ľúto, že má box takúto reputáciu. Pre mňa je to srdcovka, venoval som sa mu celé roky mojej mladosti," dodal Dej.

Na záver odkázal verejnosti, ktorá sa tešila na zápas, že môžu poslanca priamo kontaktovať, aby si s ním "zatrénovali".