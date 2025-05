Najnovší PRIESKUM zamiešal karty: Tvrdá rana pre koalíciu, vyhralo by PS! TÍTO by sa do parlamentu nedostali

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Popularita koalície výrazne klesá. Najnovší prieskum odhalil, že strany Smer-SSD a Hlas-SD by vládu nedokázali zostaviť. Ich terajší koaličný partner SNS by sa nedostal do parlamentu. Voľby by vyhralo s prehľadom Progresívne Slovensko.

Progresívne Slovensko by volilo 21, 9 percenta opýtaných. Druhý Smer-SSD by dostal 19,6 percenta hlasov. Tretia by skončila Republika so ziskom 9,3 percenta hlasov. Vplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N.

archívne video

Tlačová konferencia Progresívneho Slovenska na tému Ficove vlády nás oberajú o dôchodky, chystajú ďalšie zásahy (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Štvrtú priečku by obsadil Hlas-SD, volilo by ho 8,4 percenta opýtaných. Nasleduje KDH so ziskom 7,5 percenta hlasov. Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Slovensko s 7,3 percentami a SaS by dostala 6,6 percenta hlasov.

Pred bránami parlamentu by skončila Aliancia so ziskom 4,8 percenta. V tesnom závese by boli Demokrati s 4,7 percenta. Nasleduje Sme rodina s 3,6 percentami a SNS by dostala rovné 3 percentá hlasov.

Prieskum sa konal 12. až 16. mája 2025 na vzorke 1 013 opýtaných. Tí dostali otázku: Ak by sa zajtra konali voľby do NR SR (parlamentné voľby) a vy by ste išli voliť, ktorú stranu by ste volili?