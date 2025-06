Najnovší PRIESKUM prináša zlé správy pre Hlas-SD tesne pred snemom! V parlamente sedem strán: TÍTO by skončili mimo

(Zdroj: gettyimages.com, Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Ak by sa voľby konali začiatkom júna 2025, vyhralo by ich hnutie Progresívne Slovensko so ziskom rovných 23 %. Na druhom mieste sa už stabilne drží strana Smer-SD, ktorá osciluje okolo hranice 20 %, v júni s podporou 19,8 %. Tretie miesto by patrilo aktuálne mimoparlamentnej strane Republika so ziskom 9,4% hlasov.

Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia. Štvrtá by podľa prieskumu skončila v tesnom závese za Republikou strana Hlas-SD. Vzhľadom na to, že ich oddeľuje rozdiel štatistickej chyby, je možné, že si tieto dve strany môžu poradie aj prehodiť.

Do parlamentu by sa okrem Smeru, PS, Hlasu a Republiky dostali aj zvyšné strany súčasnej parlamentnej opozície –hnutie Slovensko (7,1%), KDH (6,4%) a SaS (ť,7%). Tesne pred bránami parlamentu sa ocitli Demokrati (4,9)%. Nasleduje Magyar szövetség (3,2%), Sme rodina (3,1%), Za ľudí (3%), SNS (2,5%) a Kotlebovci ĽS NS (1,5%).

(Zdroj: NMS Market Research Slovakia)

Prepočet na mandáty:

PS: 43 mandátov

Smer-SD: 37 mandátov

Hlas-SD: 17 mandátov

Republika: 17 mandátov

Slovensko: 13 mandátov

KDH: 12 mandátov

SaS: 11 mandátov

(Zdroj: NMS Market Research Slovakia)

PS volia najmä mladšie ročníky, Smer-SD to má opačne

Čo sa týka veku voličov, tak dáta ukázali, že Progresívne Slovensko má nadpriemerne vysokú podporu medzi voličmi od 18 do 34 rokov, medzi vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi a obyvateľmi miest nad 100 tis. obyvateľov. V týchto kategóriách sa ich podpora pohybuje na úrovni medzi 30 až 40 %. Podobne vysokú podporu má Smer-SD medzi voličmi nad 65 rokov. Naopak u najmladších voličských skupín sa pohybuje okolo hranice zvoliteľnosti. „Republiku na 3. miesto vo volebnom modeli ťahajú najmä muži, u ktorých sa tešia takmer dvojnásobnej podpore v porovnaní so ženami. Republika je nadpriemerne úspešná medzi voličmi v stredných vekových kategóriách a obyvateľmi malých a stredne veľkých miest,“ skonštatoval Mikuláš Hanes, politický analytik NMS.

Hlas-SD si podľa neho zasa stále udržiava o niečo vyššiu podporu než je priemer medzi voličmi vo veku od 55 do 64 rokov. KDH si zasa získava čoraz väčšiu podporu aj medzi mladými voličmi. Tradične vyššiu podporu má na východe Slovenska. „SaS má nadpriemerne vysoký podiel voličov u ľudí od 25 do 34 rokov, medzi vysokoškolsky vzdelanými voličmi a obyvateľmi miest nad 100 tisíc obyvateľov. Je to výrazne podobný profil s voličmi Progresívneho Slovenska, ktoré značne blokuje potenciál SaS, ktorý atakuje úroveň 12 %,“ uviedol analytik. O najmladšiu vekovú kategóriu bojujú s PS aj Demokrati, nadpriemernú podporu dosahujú u voličov do 24 rokov.

Zber dát prebiehal online cez National Sample. Vzorka je reprezentatívna pre populáciu SR vo veku nad 18+ rokov. Dáta boli zbierané v čase od 04. 06. – 08. 06. 2025. Prieskumu sa zúčastnilo 1 003 respondentov.