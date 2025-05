PRIESKUM ukázal tvrdú realitu slovenských domácnosti: Väčšina očakáva rast výdavkov, úspory sú luxus!

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Množstvo Slovákov má obavy z budúcnosti a najnovšie dáta ukazujú, že k neistote výrazne prispieva aj súčasná finančná situácia domácností. Len málokto si dokáže vytvoriť úspory, polovica populácie by nezvládla pokryť neočakávaný výdavok a očakávania do budúcna sú najmä v prípade podnikateľov skôr pesimistické.

Viac ako 80 % voličov opozície a 78 % podporovateľov Hlasu-SD očakáva, že sa im v tomto roku zvýšia výdavky. Podobne vníma situáciu aj 63 % voličov Smeru-SD, čo naznačuje, že predpoklad rastúcich nákladov zdieľajú ľudia naprieč politickým spektrom. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Inštitút Martina Filka. Zatiaľ čo sa líši intenzita očakávaného nárastu (výrazné vs. mierne zvýšenie), celkový trend je jednoznačný – výdavky v porovnaní s minulým rokom podľa väčšiny porastú.

(Zdroj: Ipsos pre Inštitút Martina Filka)

Pokiaľ ide o očakávania príjmov, takmer 40 % Slovákov predpokladá, že zostanú rovnaké ako vlani. Len necelá tretina verí v ich rast. Najväčší pesimizmus panuje medzi podnikateľmi a SZČO, kde až 44 % respondentov očakáva pokles príjmov. Medzi zamestnancami bez podriadených alebo v riadiacich pozíciách sú očakávania vyrovnanejšie.

(Zdroj: Ipsos pre Inštitút Martina Filka)

Podľa výsledkov prieskumu si zhruba 60 % Slovákov dokáže dovoliť všetko, čo potrebuje, no len 29 % z nich si zároveň aj niečo odloží. V skupine ľudí so základným alebo učňovským vzdelaním je situácia ešte náročnejšia – až 41 % musí šetriť a obmedzovať sa a 8 % si dokonca musí požičiavať.

(Zdroj: Ipsos pre Inštitút Martina Filka)

Problémom sú aj nečakané výdavky

Viac než polovica respondentov by nezvládla uhradiť nečakaný výdavok vo výške 1 000 eur. Až 89 % jednorodičov a 68 % ľudí, ktorí sa starajú o seniorov alebo osoby so zdravotným postihnutím, by s takouto situáciou malo problém. Najlepšie sú na tom domácnosti s dvoma dospelými a bez detí, alebo tí, ktorí žijú s rodičmi – medzi nimi je vyšší podiel tých, ktorí si s výdavkami poradiť vedia.

(Zdroj: Ipsos pre Inštitút Martina Filka)

Dáta pochádzajú z výskumu agentúry Ipsos pre Inštitút Martina Filka, ktorý prebehol v dňoch 17. až 21. marca 2025 na vzorke 1 023 respondentov reprezentujúcich dospelú populáciu Slovenska. Zber údajov prebehol metódou CAWI (online dotazovanie).