PRIESKUM ukazuje na prepad KDH aj Republiky: Bitka o prvenstvo pokračuje, zloženie vlády by bolo krehké!

Ak by sa voľby konali na konci mája 2025, vyhralo by ich Progresívne Slovensko so ziskom 20,9 percent, pričom by bolo nasledované vládnym Smerom-SSD s 19,1 percentami. V oboch prípadoch ide o mierny pokles v porovnaní s aprílovými číslami agentúry Focus, ktorá prieskum zaznamenala pre portál 360tka.sk.

Tretie miesto by už tradične patrilo vládnemu Hlasu-SD so ziskom 10,6 percenta hlasov. Štvrtá by bola Republika so 7,9 percentami, ktorá si oproti aprílu pohoršila. Nasledovalo by hnutie Slovensko so 7,8 percentami a opäť subjekt, ktorý si pohoršil - KDH so 7,3 percentami. KDH a aj Republike v apríli Focus meral viac ako 8 percent. Poslednou v parlamente by bola Sloboda a Solidarita s 6,8 percentami.

Aliancii, Demokratom a SNS sa nedarí prebojovať do parlamentu

Pred bránami parlamentu sa už, opäť tradične, nachádza Maďarská Aliancia s 4,6 percentami, pričom identický počet percent majú aj Demokrati, ktorí mesiace strádajú pod 5-percentným kvórom.

Iné to nie je ani v prípade vládnej Slovenskej národnej strany, ktorá by získala 3,9 percent a tiež pri Sme rodina so ziskom 3,2 percenta hlasov.

Krehká vláda

Podľa predbežných odhadov agentúry by vládu skladala len súčasná opozícia, a to aj len v takom prípade, ak by sa spojila s hnutím Igora Matoviča. To by však stále znamenalo len krehkú vládu so 79 mandátmi.

