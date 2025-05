Kontroverzný plán Ministerstva školstva: Povinná škôlka od troch rokov čelí kritike

Milan Majerský (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Návrhu o znižovaní vekovej hranice pre povinné predprimárne vzdelávanie KDH vyčíta to, že nerešpektuje rozdiely v intelektuálnom a psychickom vývine detí, ani životné podmienky rodín, v ktorých vyrastajú. Návrh podľa nich nedomýšľa ani dôsledky, ktoré bude mať zavedenie opatrenia. „Nie sme proti rozširovaniu školskej infraštruktúry, sme proti totalitnému príkazu pre všetky deti bez rozdielu,“ zdôraznil podpredseda KDH Viliam Karas.

Viliam Karas (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Podpredseda Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež, šport a cestovný ruch a exminister školstva Ján Horecký je taktiež presvedčený, že vládny návrh si uzurpuje právo rodičov rozhodnúť o tom, čo je pre ich dieťa najlepšie. Poukázal i na viacero praktických úskalí. „Toto opatrenie si vyžiada oveľa väčší počet pedagogických zamestnancov, ktorých už teraz nemáme dostatok. Vôbec nerešpektuje veľké rozdiely, ktoré sú medzi deťmi vo veku troch rokov v prípade ich zrelosti a pripravenosti vstúpiť do predprimárneho vzdelávania. Navyše, ak by sa naozaj toto opatrenie zaviedlo, triedy s troj-štvorročnými deťmi by sa preplnili a to určite nie je v záujme detí, ich výchovy a vzdelávania,“ upozornil Horecký.Neexistuje podľa neho ani argument osvedčenej praxe zo zahraničia, za otázne považuje aj vymáhateľnosť povinnosti.

Ak má byť zámer riešením pre zvýšenie dostupnosti vzdelávania v nízkopríjmových a sociálne vylúčených skupinách, KDH je presvedčené, že správnym krokom sú adresné riešenia zamerané na tieto komunity, ktoré budú obsahovať synergiu školských, sociálnych a zdravotníckych opatrení s participáciou všetkých potrebných aktérov na štátnej, regionálnej i miestnej úrovni.Ministerstvo školstva plánuje znížiť vekovú hranicu pre povinné predprimárne vzdelávanie. Od roku 2027 to majú byť deti od štyroch rokov a od septembra 2028 deti od troch rokov. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) ozrejmil, že nikoho nebudú nútiť, chcú len zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie. Rodičia so strednou školou budú môcť podľa neho zabezpečiť predprimárne vzdelávanie dieťaťa aj doma.