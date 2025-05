Drucker upraví návrh o povinných škôlkach: Rodičia budú môcť deti učiť aj doma

Tomáš Drucker (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„Chceme ostať v povinnosti vo vzťahu k rodičom alebo zákonným zástupcom detí, že budú mať povinnosť pripraviť tieto deti na vzdelávanie. Ak to dokážu zabezpečiť sami, nech to robia od troch rokov. Ale ak to nedokážu, a my aj zákonom špecifikujeme, čo to znamená, že nemajú spôsobilosť, napríklad nemajú ani stredné vzdelanie, potom to nedokážu robiť sami, ale musia to robiť spôsobom materskej školy,“ priblížil Drucker.

Ozrejmil, že o návrhu rokoval a rokuje so všetkými stranami, počúva ich výhrady a nechce ísť hlavou proti múru. „Pre mňa je podstatné, aby sme naplnili cieľ, aby sa deti pripravovali na predprimárne vzdelávanie v ranom veku,“ vysvetlil s tým, že raný vek má najväčší vplyv na budúcnosť detí. Zároveň zdôraznil, že škôlku od troch rokov už dnes navštevujú tri štvrtiny detí.

Poslanec Národnej rady SR Richard Vašečka (Slovensko, Za ľudí, KÚ) víta, že minister si vypočul a prijal výhrady a rozhodol sa návrh upraviť. „Tento posun vnímam ako veľké víťazstvo zdravého rozumu a rodičovských práv,“ skonštatoval na sociálnej sieti. Podotkol, že deti v útlom veku patria najmä do rúk rodičov, nie štátu. „Nie každé dieťa je pripravené na kolektív v troch rokoch a nie každý rodič chce alebo môže ísť touto cestou,“ dodal poslanec.