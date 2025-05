Vláda odobrila návrh rámcovej zmluvy o cezhraničnej spolupráci s Českom v oblasti záchrannej zdravotnej služby

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/ Getty Images)

BRATISLAVA - Slovenskí a českí záchranári by mohli v prihraničných oblastiach spolupracovať. Vyplýva to z rámcovej zmluvy medzi krajinami o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby (ZZS), ktorú vláda odobrila na štvrtkovom výjazdovom rokovaní v Handlovej. Zmluvou by sa podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR mohla zabezpečiť najlepšia dostupnosť ZZS v prihraničných oblastiach.