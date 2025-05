LOZ podpísalo dohodu s Odborovým združením sestier a pôrodných asistentiek: Upozornili na kritický nedostatok sestier

Monika Kavecká (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Budeme ďalej a ešte užšie spolupracovať nielen na centrálnej úrovni pri rokovaniach a komunikácii s ministerstvom zdravotníctva (MZ), ale aj na lokálnej úrovni, na úrovni jednotlivých nemocníc, kde chceme ešte väčšiu spoluprácu medzi lekármi a sestrami,“ ozrejmil Visolajský. Podľa jeho slov sa aktuálne množstvo operácií odkladá, pretože je zdravotníctvo limitované počtom zdravotných sestier.

Pripomenul, že vďaka zákonu o vyšších platoch zdravotníkov nastal síce vlani historický rekord v náraste počtu sestier, kedy ich pribudlo až 863, no okrem odmeňovania sú potrebné aj ďalšie riešenia. „Dnes je priemerný vek sestry v nemocniciach 54 rokov. Čaká nás v najbližších rokoch odchod veľmi silného ročníka sestier do dôchodku a za tieto sestry dnes nemáme náhradu,“ upozornil. Doplnil, že MZ by tiež malo kapacitne podporiť stredné zdravotnícke školy.

Kavecká objasnila, že s rezortom zdravotníctva si odbory už dohodli ďalšie kroky, no zatiaľ sú len na úrovni slovných vyjadrení. „Mali byť nejaké výstupné tézy, avšak sa tak nestalo,“ podotkla. Upozornila, že ak sa nespravia razantné zmeny, absolventky ošetrovateľských odborov budú naďalej odchádzať za prácou do zahraničia.Predseda LOZ zdôraznil, že je dôležité zabezpečiť aj lepšie pracovné podmienky či právne bezpečné prostredie, mali by sa tiež dodržiavať personálne normatívy. Podľa jeho slov sa nemôže stávať, že je počas pracovnej zmeny jedna sestra na 50 pacientov. „Keď sa spýtate pána ministra, aké má riešenie, tak bude ticho, povie, že ide vec analyzovať a tie analýzy stoja peniaze, ktoré by sme radšej mohli dať tým sestrám do tých nočných služieb,“ povedal.

Visolajský v tejto súvislosti skritizoval ambíciu MZ robiť personálne analýzy iba v štátnych nemocniciach. „Boli vytypované niektoré štátne nemocnice a boli sme vyzvaní, aby sme navrhli aj súkromné nemocnice na audit, tie sme predložili. Ale informáciu máme takú, že súkromné nemocnice nebudú auditovať a neviem prečo. To ako keby ministerstvo dopravy povedalo, že súkromné letecké spoločnosti nebude kontrolovať, či majú dosť personálu a dodržujú zákony,“ priblížil s tým, že MZ by malo kontrolovať všetky nemocnice s cieľom zistiť, či vedia pacientovi garantovať bezpečnú zdravotnú starostlivosť.Vedúci oboch združení tiež vyzvali sestry, aby sa organizovali do odborov. „Vieme im pomôcť a pomôcť im ich založiť a budú relevantným partnerom pri vyjednávaniach,“ doplnil Visolajský.