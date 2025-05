Politickú zodpovednosť za pokus o atentát na premiéra nesie minister vnútra, tvrdí opozičné hnutie PS

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Šimečka sa obáva, že predseda vlády je dnes nespôsobilý riadiť našu krajinu. „Rieši iba sám seba, svoje krivdy, svoje traumy, uzatvára sa do seba. A to nie sú moje slová, to sú mimochodom aj slová jeho koaličného partnera. Namiesto toho, aby riešil problémy Slovenska, tak iba útočí na opozíciu. Preto vravím s plnou vážnosťou, že sa obávam, že nie je spôsobilý riadiť krajinu,“ doplnil. Podľa hnutia už pred rokom okamžite a dôrazne odsúdili ohavný čin, dočasne zastavili všetky politické aktivity, vrátane kampane do Európskeho parlamentu.

Člen opozičného hnutia Peter Bátor ďalej spresnil, že vyšetrovanie doteraz neprinieslo ďalšie výsledky. „Máme obvineného človeka, ktorý bude postavený pred súd. A máme na to jasné mechanizmy v štáte, ako s týmto nakladať ďalej. Ale máme tu škandalózne uniknuté video z policajnej stanice, ktoré dodnes nebolo vyšetrené a vlastne vyšetrovanie bolo uzavreté s tým, že nevieme, kto to urobil. Máme tu prešetrovanie efektívneho postupu ochranky, kedy padlo päť výstrelov dokiaľ bolo o premiéra postarané. Nemáme ani jeden výsledok z tohto. Jediný výsledok, ktorý máme, je povýšenie šéfa inšpekcie Ministerstva vnútra do generálskej hodnosti,“ doplnil Bátor.

Šimečka kritizuje koalíciu za zneužívanie výročia atentátu

Predseda hnutia dodal, že by pomohlo, keby v deň prvého výročia atentátu nezorganizovala vládna koalícia bezpečnostnú radu štátu, ktorú politicky zneužije proti opozícii, proti médiám a proti ľuďom na Slovensku. „Pomohlo by, keby vládna koalícia prestala obviňovať nás ako opozíciu alebo dokonca nás ako stranu z toho, čo sa stalo predsedovi vlády, lebo to je presne to, čo prilieva olej do ohňa. Pomohlo by, keby napríklad sa poriadne vyšetrilo, kto vypustil tú nahrávku atentátnika do éteru. Pomohla by nejaká transparentnosť v týchto veciach,“ doplnil Šimečka.