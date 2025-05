Rok po atentáte na premiéra: Spoločnosť sa stále neupokojila, uviedol Raši

Richard Raši (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Spoločnosť sa rok po atentáte na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) neupokojila, no možno ešte viac polarizovala. Myslí si to predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD). Uviedol to s tým, že veľký podiel na tom má podľa neho opozícia. Mieni, že sa nedá vylúčiť, že by sa podobná udalosť v budúcnosti nemohla zopakovať. Volal po utlmení a rešpektovaní výsledkov demokratických volieb.

„Mám pocit, že spoločnosť sa za ten rok nieže neupokojila, ale možno ešte viac polarizovala. Som politik, a poviem svoje politické videnie, a teda, bohužiaľ, veľkú mieru na tom má aj opozícia, pretože spochybňovanie demokratických volieb a neustále štvanie ľudí neprináša pokoj do spoločnosti. Každý by si mal spytovať svedomie sám, ale naozaj to upokojenie neprišlo,“ skonštatoval.

(Zdroj: reprofoto YLE)

Atentát označil za tragédiu

Atentát na premiéra označil za bezprecedentnú udalosť a tragédiu. Upozornil na to, že štvanie proti aktuálnej vláde sa môže v negatívnom zmysle vrátiť aj ďalšej vláde a nedá sa podľa neho vylúčiť, že by sa incident nemohol zopakovať. Apeloval preto na utlmenie. „Je najvyšší čas, aby sme sa prebudili a utlmili, aby sme rešpektovali to, čo chceli ľudia, lebo vláda tu nepadla z neba, ale vznikla základe demokratických volieb, a aby sme sa tak aj správali,“ dodal. Premiéra vážne postrelil po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej vlani 15. mája útočník Juraj C. Hrozí mu doživotný trest odňatia slobody. Súdny proces by sa mal začať v júli.