Raši chce zlepšiť komunikáciu o návrhoch zákonov týkajúcich sa samospráv

Richard Raši (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) chce zlepšiť komunikáciu o legislatívnych návrhoch týkajúcich sa samospráv. Mieni, že samosprávy nie sú len adresátmi zákonov, ale aj partnermi pri ich tvorbe. Uviedol to po štvrtkovom stretnutí zo zástupcami rezortu vnútra, Zduženia miest a obcí Slovenska (ZMOS), združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) a Únie miest Slovenska (ÚMS). Informoval o tom, že sa diskutovalo aj o reforme samospráv či zmene volebného systému.

„Mojou ambíciou je vytvoriť akčnú skupinu, ktorá preberie na úrovni zástupcov ZMOS, ÚMS a SK8 spolu s poslancami, predsedami poslaneckých klubov alebo poslancami, ktorí sa venujú samosprávam, každú legislatívu pred tým, ako sa dostane do parlamentu, aby sme sa vyhli prekvapivým momentom, ktoré sú prijaté v parlamente s dobrým úmyslom, ale s komplikovaným výsledkom pre naše samosprávy,“ skonštatoval.

Iniciatívu šéfa NR SR ocenili aj zástupcovia samospráv. Prezident ÚMS Richard Rybníček by privítal prítomnosť poslancov, predsedov poslaneckých klubov a lídrov strán na kľúčových rokovaniach o legislatívach k samospráve. „Môže to zabezpečiť, že nebudú vznikať jednotlivé iniciatívy jednotlivých poslancov, ktorí budú prichádzať s náhodnými nápadmi a budú ich presadzovať do NR SR, a bude tým trpieť samospráva,“ odôvodnil.

Témou rokovania boli aj zámery zmeny volebného systému či reformy samospráv. ZMOS a SK8 chcú na jeseň predstaviť pozičný dokument k modernizácii verejnej správy. „Bude to komplexný pohľad a v prvom rade tu nepôjde o legislatívne znenie, ale o otvorenie komplexnej debaty,“ priblížila Barbora Lukáčová za SK8. Predseda parlamentu vyzdvihol, že pôjde o dokument zdola. „Návrhov na zmenu počtu obcí, krajov, okresov, regiónov bolo mnoho. Vznikali za zeleným stolom a skončili v zásuvke pod ním. (...) Toto volebné obdobie bude o tom, že sa na jeseň začne diskusia o pozičnom dokumente, teda o prvom návrhu, ktorý vzišiel zdola a ktorý prinesie zásadné zmeny,“ priblížil.

Zástupcovia samosprávy zároveň požiadali Rašiho, aby tlmočil premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), aby vláda nepresúvala financie z Programu Slovensko pre samosprávy do iných oblastí. „Verím, že Raši váhou autority úradu druhého najvyššieho ústavného predstaviteľa urobí všetko pre to, aby tých 400 miliónov eur bolo zachovaných, aby samospráva nebola ďalej zneisťovaná,“ odkázal predseda ZMOS Jozef Božik. Šéf NR SR zámer presunu kritizoval. Myslí si, že by sa nemalo šetriť na tých, ktorí majú už teraz menej peňazí.

Na štvrtkovom stretnutí sa zúčastnil aj štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák (Hlas-SD). Informoval okrem iného o zámeroch ministerstva, budú sa podľa neho týkať napríklad inventúry okresných úradov či krízového riadenia a civilnej ochrany.