Slovenská politická scéna rozdelená v názoroch na mierové rokovania a návštevu Moskvy

Ján Ferenčák (Hlas-SD) (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti Ján Ferenčák (Hlas-SD) poukázal na dynamický vývoj hľadania ciest pre rokovanie o ukončení vojny, spomenul pritom návrh tzv. koalície ochotných o 30-dňovom prímerí i Putinov podnet na priame rokovania oboch krajín v Istanbule. „Putin vyjadril obavu z toho, že prímerie poskytne čas na prezbrojenie Ukrajiny, zrejme preto nereflektoval na výzvu na prímerie, ale navrhol priame rokovania. Aj tak je dôležité, aby si sadli za stôl práve Ukrajina a Rusko, oni sa musia dohodnúť na prímerí,“ upozornil. Predseda Zahraničného výboru NR SR Marián Kéry (Smer-SD) považuje za pozitívum, že Putin navrhol priame rokovania napriek svojmu predchádzajúcemu odmietavému postoju k legitimite ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Bývalý minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (PS) naopak nevidí reálne šancu zásadne pokročiť v otázke nastolenia mierového riešenia. „Nezmenili sa totiž ciele Putinovho režimu, ktorým je zničiť zvrchovanú Ukrajinu i celú európsku bezpečnostnú architektúru,“ zdôraznil. Súčasné Putinove návrhy považuje za „dymovú clonu“, aby mohol pokračovať vo vojenskom konflikte. Súhlasí s ním predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michal Šipoš. „Obávam sa, že prímeriu sme teraz asi tak blízko, ako sme boli na začiatku,“ vyhlásil s tým, že Putinovi nemožno veriť.

Cesta do Moskvy rozdelila politickú scénu

Predstavitelia koalície a opozície sa nezhodli ani v otázke hodnotenia cesty predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) do Moskvy na oslavy ukončenia druhej svetovej vojny. Kým opozícia opakuje, že je to hanba, ktorá diskredituje Slovensko v očiach partnerov v EÚ a NATO, koaliční politici zdôrazňujú úctu k obetiam z radov Červenej armády, ktorá mala kľúčovú úlohu pri oslobodzovaní územia súčasného Slovenska. Ferenčák zároveň priznal, že on osobne by do Moskvy nešiel. Kéry sa naopak ohradil voči vyjadreniam ministrov z Hlasu o tom, že by Ficova návšteva bola skôr straníckou akciou Smeru.

Zvolenie nového pápeža prinieslo politickú zhodu

Diskutujúci sa vrátili k zvoleniu nového pápeža. Zhodli sa, že Lev XIV. má potenciál pokračovať v misii svojho predchodcu Františka. Očakávajú, že i nový Svätý Otec bude symbolom skromnosti a pokory, silným hlasom upozorňujúcim na sociálne nerovnosti a autoritou vyzývajúcou k mierovým riešeniam konfliktov. Veria, že nový pontifik bude tiež pokračovať vo Františkových snahách, aby ľudia mohli nájsť v cirkvi silnú duchovnú podporu v čase obrovských zmien a turbulencií súčasného sveta.