Hnutie Slovensko navrhuje zákaz vysielania televíznych reklám na hazardné hry a alkoholické nápoje v dennom vysielaní

Tlačová konferencia strany Slovensko: Aktuálna politická situácia (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Opozičné hnutie Slovensko navrhuje zákaz vysielania televíznych reklám na hazardné hry a alkoholické nápoje v čase od 6.00 h do 22.00 h. Presadiť to plánuje novelou zákona o mediálnych službách, ktorú do parlamentu predložila skupina poslancov z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Svoj zámer predstavila na štvrtkovej tlačovej konferencii.