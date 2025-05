Napadnutý Páleník z Moraviec prehovoril po incidente s Kérym: Verejná VÝZVA politikom, zastavme to!

Po údajnej Kéryho facke prehovoril samotný napadnutý. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Facebook/Marek Palenik)

ZLATÉ MORAVCE - Už zopár dní sa na sociálnych sieťach diskutuje o bizarnom incidente, ktorý sa mal odohrať v Zlatých Moravciach. V tomto meste sa rozhodli zbierať petičné podpisy predstavitelia mimoparlamentných Demokratov. Pri strete s vládnym poslancom však malo dôjsť na facky, pričom tým, kto ich mal rozdávať, mal by poslanec Smeru-SSD Marián Kéry. Jeho počínanie doteraz komentovali Demokrati na spoločných videách, no tentokrát sa rozhodol prehovoriť len sám Marek Páleník, ktorý mal byť Kérym fyzicky vyfackaný.

Marek Páleník nie je vôbec známou osobou a už samotný šéf Demokratov Jaroslav Naď ho popísal ako pre verejnosť (aspoň doteraz) úplne neznámeho človeka a radového člena strany. Mal to byť on, koho mal na námestí v Zlatých Moravciach Kéry dvakrát vyfackať. Sám o tom porozprával už aj vo videu na sociálnej sieti.

Takto vidím incident ja

O svojom pohľade na celú vec sa teraz rozhodol sólo prehovoriť samotný Páleník, ktorý doteraz vždy na videách vystupoval s kolegami zo strany. "Chcel by som vám popísať to, aký som mal incident s pánom poslancom Kérym. V Zlatých Moravciach sme mali štandardnú podpisovú akciu," popisoval Páleník celú situáciu. Všetko prebiehalo štandardne, kým sa okolo ich podpisového stánku neprešiel poslanec Smeru, ktorého Páleník oslovil.

Po slovách o mafiánoch sa neudržal

"Kéry voči mne začal používať invektívy, vraj sa moji členovia za moje politické aktivity hanbia," povedal Páleník s tým, že Kéry mal údajne poznať Pálenikovho starého otca, čo neskôr potvrdil aj samotný Naď. Radový člen Demokratov nezostal Kérymu nič dlžný a slovnú paľbu opätoval. "Tak som mu povedal, že za neho sa hanbí celé Slovensko a že ja osobne ho považujem za ruského kolaboranta a za človeka, ktorý ... v podstate je súčasťou skupiny, ktorá by sa možno dala označiť za mafiu," popisoval svoje konanie Páleník.

Po jeho slovách sa vraj Kéry rozhodol konať. "Nehovoril som to nijakému širšiemu okoliu, ale len jemu osobne. On sa na mňa veľmi osočil, začal sa ku mne blížiť a dal mi facku," pokračoval Páleník.

Narážky na príliš veľa zubov v ústach

"Potom odišiel. Vedel som, že nie je správne oplácať mu to násilím. Keby som bol násilný na verejného činiteľa, asi by to nemalo pre mňa dobré vyústenie. Asi po 3 minútach sa pán Kéry vrátil naspäť aj s nejakým jeho známym, ktorý sa ma začal pýtať, či mám priveľa zubov v ústach. Začali ma zastrašovať. Chceli evidentne, aby sme z daného miesta odišli a aby sme už podobné akcie v Zlatých Moravciach neorganizovali. Potom prišiel pán Kéry opäť a dal mi facku. Nepočítal som s tým, že to bude opakovať. Pán Kéry je asi násilný človek od morku kosti, keď potrebuje politicky bojovať násilím," dodal Páleník, ktorý potom celý incident išiel nahlásiť na políciu.

"Ešte predtým pán Kéry zobral nohy na plecia a cestou mi ešte povedal, že 'aby som ešte mal čím hrať ten stolný tenis', pretože ho amatérsky hrávam. Bral som to ako vyhrážku, že mi zláme ruky," dodal na záver Páleník, ktorý doplnil, že sa to bude riešiť ako priestupkové konanie.

"Chcem len povedať, že nemôžeme reagovať na jednotlivé názory násilím, pretože sa dostaneme do špirály násilia, a to nekončí dobre ... fakt to nekončí dobre," adresoval výzvu politikom a verejnosti Páleník.