Počasie sa ešte viac zblázni, vydali VAROVANIE pred mrazmi! Napadne nový sneh, v TENTO deň sa opäť rozprší

(Zdroj: Getty Images, Počasie Radar)

BRATISLAVA - Po minulotýždňovom horúcom počasí a sobotnom prvom tropickom dni niet ani stopy. Na Slovensku sa poriadne ochladilo, čo je na máj veľmi netypické. Mimoriadne hladné počasie sa udrží do konca týdňa, hrozí aj prízemný mráz, ktorý môže spôsobiť dokonca aj škody na úrode. Vo vysokých polohách napadne nový sneh.

Na Slovensku bude naďalej prevládať mimoriadne chladné počasie, ktoré je skôr typické na začiatok apríla ako na máj, píše v predpovedi portál o počasí iMeteo.sk. Po veľmi teplej sobote, kedy dosiahli teploty +30°C, k nám dorazil studený front s intenzívnymi búrkami a citeľne sa ochladilo.

Nad alpskou oblasťou, Jadranom, severným Balkánom a Rumunskom sa aj v stredu naďalej vlní studený front, ktorý čiastočne ovplyvňuje počasie aj u nás. Zároveň v chladnom vzduchu zasahuje od severozápadu do našej oblasti okraj tlakovej výše. Prílev tohto studeného vzduchu nielenže bude na Slovensku pokračovať minimálne do konca tohto týždňa, ale po sobote sa ešte zintenzívni, keď nás zasiahne ďalší studený front. Za ním by k nám mal preniknúť ešte chladnejší vzduch, ktorý prinesie na hory severného Slovenska niekoľko centimetrov nového snehu, píše iMeteo.sk.

Predpoveď na štvrtok a piatok

Vo štvrtok bude oblačno až zamračené, ojedinele sa môžu vyskytnúť dážď alebo prehánky, od asi 1500 metrov sneženie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 13 až 18, na severe bude ojedinele okolo 11°C.

(Zdroj: Počasie & Radar)

Ku koncu týždňa sa bude oblačnosť na Slovensku, najmä počas noci, zmenšovať, čo spôsobí výraznejšie vychladzovanie vzduchu. Prvá mrazivá noc by mala byť zo štvrtka na piatok, keď teploty klesnú na +7 až 0 °C, v údoliach lokálne na 2 až -3 stupne Celzia. Aj v piatok sa môžu ojedinele vyskytnúť dážď alebo prehánky, vo vyšších polohách sneženie. Najvyššia denná teplota vystúpi len na 11 až 16, na severe bude miestami okolo 9 stupňov Celzia.

(Zdroj: Počasie & Radar)

Predpoveď na víkend

V noci na sobotu sa ochladí ešte viac. iMeteo upozorňuje, že už aj v najnižších polohách teplota klesne k nule, pričom prízemný mráz hrozí na celom Slovensku. Na severe budú teploty klesať až k -3 °C. V sobotu bude na po okraji tlakovej výše od severu postupovať cez našu oblasť studený front spojený s tlakovou nížou so stredom nad juhozápadným Ruskom. Najvyššia denná teplota vystúpi na 12 až 17, na severe miestami 8 až 12 stupňov Celzia. V sobotu sa opäť rozprší.

(Zdroj: Počasie & Radar)

V noci zo soboty na nedeľu sa výraznejšie ochladí a slabý mráz sa očakáva aj v nížinách. Na severe by teploty mali klesať dokonca k –5 °C. Teplotne bude cez deň podobne ako v sobotu, pričom teplotne podnormálne počasie sa udrží až do polovice mája.

Mráz je v tomto období nebezpečný, pretože môže postihnúť vegetáciu, ktorá je už vo fáze kvitnutia či raného rastu. V bezprostrednom ohrození sú najmä ovocné stromy, vinič vo fáze pučania, ale aj ovocie a vysadená zelenina. Pre mrazivý záver jari sú rizikové tiež rozkvitnuté porasty repky ozimnej a rané odrody obilnín, pri ktorých môže dôjsť k poškodeniu klasov či latí. Pestovatelia tak budú musieť siahnuť po ochranných opatreniach.

Výstraha prvého stupňa pred prízmným mrazom platí na piatok pre viac ako polovicu Slovenska (Zdroj: SHMÚ)