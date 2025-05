V noci hrozí na Slovensku prízemný mráz: Výstrahy platia pre celú krajinu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V niektorých okresoch môže teplota vzduchu päť centimetrov nad povrchom klesnúť na mínus päť stupňov Celzia. Inde by to malo byť iba mínus dva stupne Celzia. „Očakávaný prízemný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže poškodiť vegetáciu nižšieho vzrastu,“ uviedli. Výstrahy predbežne platia od polnoci do rána do 7.00 h.

(Zdroj: shmu.sk)