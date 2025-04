Vodiči, POZOR: Už nikdy neparkujte auto na tomto mieste! Môže vás to stáť tisíce eur

Ilustračné foto (Zdroj: FB/Polícia SR - Nitriansky kraj)

LONDÝN - Zatiaľ čo riziká prejazdu cez vysokú vodu sú všeobecne známe, vodiči by si mali dávať pozor aj na parkovanie v mlákach, a to aj vtedy, ak sa zdajú byť plytké a neškodné. Mnohí šoféri netušia, že aj týmto môžu spôsobiť na aute vážne škody.

Chris Jevons, špecialista na opravy áut z britskej spoločnosti JTAPE, upozornil, že si zvyčajne spájame poškodenie vodou s jazdou cez zaplavené miesta, ale aj obyčajné parkovanie nad kalužou na niekoľko hodín či dní môže spôsobiť skryté problémy: od korózie až po elektrické poruchy, a to je riziko, ktoré mnohí prehliadajú.

(Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

Podvozok auta ukrýva veľa dôležitých komponentov

„Dažďová voda na cestách môže vytvoriť prekvapivo korozívne prostredie, najmä ak sa na rovnakých miestach opakovane tvoria kaluže. Ak zostanú dôležité kovové časti, ako brzdové vedenie, nosné rámy alebo úchyty výfuku, ponorené do vody, hrdza sa môže rozšíriť rýchlejšie, než si ľudia myslia. Nemusíte sa brodiť záplavami, stačí zaparkovať na zlom mieste a reťazová reakcia korózie môže ohroziť bezpečnosť a viesť k nákladným opravám,“ uviedol Chris Jevons podľa portálu The Mirror, ktorý zároveň upozorňuje, že súčasné vozidlá majú množstvo dôležitých senzorov umiestnených v podvozku. Aj plytká kaluž môže vystaviť tieto citlivé komponenty vlhkosti. Ak sa voda dostane do senzora alebo jeho konektorov, môže to spôsobiť rozsvietenie výstražných kontroliek, znížiť výkon, alebo dokonca vyvolať úplné zlyhanie senzora. Diagnostika a výmena poškodeného senzora môžu stáť stovky eur a tieto poškodené systémy predstavujú aj riziko pre bezpečnosť.

(Zdroj: Getty Images)

Zhrdzavené alebo zablokované brzdy a poškodený výfuk

„Ak sú kolesá čiastočne ponorené vo vode, brzdové komponenty môžu rýchlo zhrdzavieť alebo sa zablokovať. To je obzvlášť časté pri zadných bubnových brzdách alebo pri vozidlách, ktoré sa nepoužívajú pravidelne. Ak po rozjazde počujete hlasné pískanie alebo cítite, že auto ťahá, je to jasný znak, že voda poškodila brzdy. Ak to ignorujete, problém sa môže zhoršiť a opravy budú drahšie," vysvetlil Jevons.

Podľa odborníka je výfukový systém veľmi náchylný na poškodenie vodou, pretože sa nachádza nízko nad vozovkou. Voda sa môže dostať do spojov, tlmičov aj katalyzátora, čo urýchľuje hrdzavenie. Postupom času môže dôjsť k tomu, že výfuk začne byť hlučný, auto neprejde emisnými testami, alebo sa vytvoria diery v systéme, čo ovplyvní výkon vozidla a môže viesť k nákladným opravám či neúspešnej STK.

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages)

Poruchy elektrického systému

„Voda a elektronika sú nebezpečná kombinácia. Kaluže pri obrubníkoch alebo odtokoch môžu zaplaviť časti podvozku, kde sa nachádzajú elektrické káble a konektory. Aj malý skrat môže narušiť celý systém, a pri moderných autách sa z malej chyby môže rýchlo stať zložitá a nákladná oprava,“ varuje expert.

Ako sa tomu všetkému vyhnúť?

Chris Jevons radí, že sa v prvom rade treba parkovaniu v mlákach úplne vyhnúť a áno, aj tie plytké môžu narobiť škody. Pred zaparkovaním je nutné si vizuálne skontrolovať miesto, najmä v nízko položených alebo zle odvodnených oblastiach. Po kontakte s vodou je dôležité skontrolovať brzdy a všímať si novo rozsvietené kontrolky alebo podozrivé zvuky. „Ak často parkujete na ulici, môže pomôcť aplikácia antikoróznych náterov. Nepodceňujte varovné signály ako oneskorené brzdenie, nepravidelný chod motora či zvláštne pachy po rozjazde. Ak auto čo len na chvíľu stálo vo vode, dajte ho radšej skontrolovať. Zachytenie problému včas je vždy lacnejšie ako neskoré riešenie rozsiahlych škôd,“ dodal.