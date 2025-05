Hnutie Slovensko opäť vyzýva opozičné strany, aby spolu išli 9. mája do Kyjeva

Igor Matovič (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Hnutie Slovensko opakovane vyzýva opozičné strany Progresívne Slovensko, SaS, KDH a mimoparlamentných Demokratov, aby spolu 9. mája vycestovali do Kyjeva. Touto cestou by mohli podľa hnutia ľuďom na Slovensku ukázať, že majú hrdosť. Apeluje na to v súvislosti s avizovanou cestou premiéra Roberta Fica (Smer-SD) do Moskvy na oslavy konca druhej svetovej vojny. Predseda hnutia Igor Matovič označil premiérovo rozhodnutie za vlastizradu a hanbu pre Slovensko.