Ďalšia búrka v opozícii: Progresívci by chceli vládnuť bez Matoviča, pomsta STATUSOM, zabudnite na cukyluky návrhy!

Matovič svojsky zareagoval na slová Dubéciho o budúcej vláde. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Politika so sebou často prináša aj čaro nechceného a početných nesúhlasov na množstvo tém. Okrem toho, že sa objavili škriepky vo vládnej koalícii na téme transakčnej dane, tak aj v opozícii nastali isté trenice. Príkladom je najnovšie vyjadrenie predsedu parlamentného klubu Progresívneho Slovenska Martina Dubéciho. Poslanec totiž vyjadril postoj ohľadom podoby budúcej vlády, kde by za jemu blízkych ideálnych podmienok nemusel figurovať Igor Matovič. To sa bývalého predsedu vlády za OĽaNO pochopiteľne dotklo a zverejnil jeden zo svojich legendárnych statusov.

archívne video

Igor Matovič o aktuálnej situácii (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Šéf hnutia Slovensko síce s odporom no naoko pokojne reagoval na slová Dubéciho o tom, ako si predstavuje budúci kabinet, ak by sa opozícia dostala teoreticky k moci. Aktuálne prieskumy totiž naznačujú to, že vládu by mohli zložiť skôr, ako terajšia koalícia, no má to jeden háčik - bez Matovičovho hnutia Slovensko to zrejme nepôjde. Práve tu sa Dubéci "vynašiel" a pre portál postoj.sk prezentoval verejnosti svoju predstavu.

"Nemám ani mandát, ani chuť niekoho vylučovať, (...) ale problémom Igora Matoviča je to, že sa z tých spoluprác často vylučuje sám tým, ako sa správa voči partnerom," zopakoval známu formulku Dubéci. Vzápätí ale pritvrdil.

Vláda bez hnutia Slovensko, ale s Demokratmi

"Budúca vláda musí byť stabilná, aby dokázala riešiť vážne problémy. A to nie je nič osobné voči Igorovi Matovičovi ani hnutiu Slovensko, ale jednoducho neverím tomu, že v konštelácii, ktorej súčasťou by bol Igor Matovič, by tá vláda bola schopná stabilne, predvídateľne a užitočne fungovať pre ľudí," povedal Dubéci a potvrdil tým postoj PS-károv o ideálnom zložení budúcej vlády - PS, SaS, KDH a Demokrati.

Martin Dubéci (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Zoznámte sa, toto je Martin

Šéf hnutia Slovensko a bývalý minister financií na tieto slová Dubéciho zareagoval dlhším statusom, kde ho v úvode všetkým ironicky predstavil. "Zoznámte sa. Toto je Martin. Martin Dubéci," začal svojsky Matovič.

"Možno by sme si teraz, na oplátku, mohli pre Martina zacitovať niečo z ľudovej slovesnosti: Radšej hamovať, ako banovať. Alebo. Pýcha predchádza pád. Alebo. Pýcha peklom dýcha. Alebo. Poslední budú prvými a prví," prehovoril lyrickým jazykom k svojim voličom Matovič. "Martin, snažte sa. (...) Zvykli sme si. Robili ste nám to aj pred voľbami 2020. Aj vtedy sme vám smrdeli. Aj vtedy sme pre vás elity neboli dostatočne hóch. Aj vtedy ste nás vylučovali a pomaly ste si hádzali lós, kto z vás už bude premiérom ... a ľudia nakoniec rozhodli úplne inak," zaspomínal si Matovič na časy spred vyše piatich rokov.

Igor Matovič (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Robte, čo uznáte za vhodné, ale ak si myslíte, že takýmito pyšnými rečami odradíte našich srdciarov od nás a prejdú k tej "správnej" opozícii, lebo si to v bratislavskej kaviarni niekto tak praje, ste na omyle. Človečinu za umelinu nevymenia, akokoľvek by ste ju navoňali, sorry," dodal šéf hnutia Slovensko a zároveň šéfovi klubu odporúčil, aby vytvorili koalíciu s Demokratmi a SaS, aby vraj "neprepadli hlasy".

Zabudnite na cukyluky progresívne návrhy, odkázal

Ten na záver dodal, že ak sa hnutiu Slovensko podarí presvedčiť dostatok voličov, tak neprejdú viaceré "progresívne návrhy" z dielne PS. "To vám vopred čestne hovoríme, že vám nepodporíme ani jeden z vašich cukyluky progresívnych návrhov. Nebudú bezplatné potraty na počkanie pre maloleté dievčatá utajené pred ich mamami (ako navrhujete). Nebude žiadna zmena pohlavia na počkanie na matrike (ako navrhujete). Nebudú žiadne "tehotné osoby" (ako blúznite). Nebudú žiadne vaše bludy, s tým sa lúč," uzavrel Matovič.