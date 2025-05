Matovič mandát nedokončil: Za Fica predčasné voľby neboli nikdy, tvrdí Roman Michelko

Roman Michelko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Na rozdiel od Igora Matoviča (hnutie Slovensko), ktorý nedokázal predísť predčasným voľbám, hoci mal na začiatku vládnutia ústavnú väčšinu viac ako 90 poslancov, počas vládnych koalícií pod vedením Roberta Fica predčasné voľby neboli ešte nikdy. Pripomenul to poslanec Národnej rady SR Roman Michelko (SNS).

„Pozná technológiu moci a vie ju uplatniť. Miera stability jeho vlády je extrémne vysoká, ešte nikdy sa mu nestalo, že by nedokončil plný volebný mandát,“ povedal na margo premiéra Michelko. V dôsledku neprimeraných osobných ambícií niektorých koaličných poslancov však podľa neho musela vládna koalícia riešiť zaistenie väčšiny pri hlasovaniach v parlamente. „Vyriešilo sa to technokraticky, nie pekne, ale funkčne,“ povedal poslanec, podľa ktorého je aktuálne v parlamente obnovená väčšina 79 zákonodarcov. SNS na to však doplatila stratou ministerstva cestovného ruchu a športu, ktorého vznik dlhé roky presadzovala a napokon aj presadila. „Táto kríza, bohužiaľ, nebola o hodnotách a princípoch, ale čisto o egách,“ tvrdí Michelko.

Vznik ministerstva a zároveň posilnenie fondov na podporu športu a cestovného ruchu však podľa neho tak či onak ostane impulzom pre rozvoj oboch odvetví. „Je dobré, že (toto ministerstvo) je a verím, že ostane aj v ďalších vládach,“ povedal. Kritiku opozície, že nové ministerstvo znamená zbytočné výdavky, označil Michelko za účelovú. Činnosti, ktoré dnes vykonáva toto ministerstvo, mali podľa neho v minulosti rozdelené iné rezorty a tiež na ich výkon potrebovali financie. Podľa Michelka je však veľký rozdiel, ak agendu riadi jedno ministerstvo alebo je roztrieštená medzi sekcie viacerých rezortov. Pripomenul, že napríklad Rakúsko má takéto ministerstvo už od 70. rokov minulého storočia a v turistickom ruchu sa vypracovalo na vysokú úroveň. „Máme porovnateľné prírodné podmienky ako Rakúsko, ale len zlomok z ich príjmov z cestovného ruchu,“ pripomenul.

Reflexia obdobia pandémie má podľa Michelka rôzne rozmery

SNS podľa Michelka naďalej trvá na korekciách v transakčnej dani, verí, že sa ich napokon podarí uzákoniť na základe dohody celej vládnej koalície. Reflexia obdobia pandémie má podľa Michelka rôzne rozmery, niektoré rieši Najvyšší kontrolný úrad SR, iné, kde je podozrenie na trestnú činnosť, orgány činné v trestnom konaní. Analýza vakcín z dielne vládneho splnomocnenca Petra Kotlára zasa podľa neho môže ukázať, či jednotlivé šarže spĺňali parametre deklarované výrobcom alebo nie. „Ak je dôvodná pochybnosť, že tam môže byť problém, má sa to identifikovať,“ povedal s tým, že štát má chrániť občanov a zaistiť bezpečnosť ponúkaných liečiv.

Slovenská národná strana si podľa Michelka každoročne pripomína oba májové sviatky, 1. mája Sviatok práce a 8. mája Deň víťazstva nad fašizmom. „Sme aj silne sociálne orientovaná strana,“ konštatoval Michelko, podľa ktorého budú práve sociálne témy dominovať na stretnutiach s voličmi 1. mája. V prípade 80. výročia konca druhej svetovej vojny Michelko spomenul aj významnú úlohu Sovietskeho zväzu pri porážke nacistického Nemecka. Tvrdí, že spomienka na udalosti spred 80 rokov nemá nič spoločné s aktuálnym konfliktom na Ukrajine. „Je to pripomenutie toho, čo sa stalo pred 80 rokmi, keď bol porazený jeden obludný systém,“ zdôraznil.