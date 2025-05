Matovič skritizoval návrh Tomáša: Ide o zvýšenie dôchodkov rodičom za výchovu detí

Igor Matovič (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Zrušený rodičovský dôchodok chce minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) nahradiť novelou zákona o sociálnom poistení, ktorá má tento výpadok kompenzovať. To však podľa opozičného poslanca Igora Matoviča (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) nie je pravda, keďže rodičia dostanú menej peňazí. Povedal to na stredajšej tlačovej besede.

„V tomto prípade, keď to presadí minister a sľubuje pred voľbami, že nikomu sa nič nebude brať, tak môžeme povedať, že zobral tento rok dôchodcom 352 miliónov eur rodičovský dôchodok, na budúci rok 374 miliónov eur a na ten ďalší rok 397 miliónov eur, čiže každý rok postupne tá suma rastie,“ povedal Matovič.

Tomáš predstavil novelu zákona

Tomáš predstavil novelu zákona, ktorá má odstrániť diskrimináciu rodičov starajúcich sa o dieťa na materskej, respektíve rodičovskej dovolenke, kvôli čomu majú nižšie dôchodky. Týka sa to väčšinou matiek senioriek, ktoré sa častejšie starali o deti na materskej dovolenke. Novela by mala platiť od začiatku budúceho roka a na základe odhadov Sociálnej poisťovne bude prepočítavanie dôchodkov trvať štyri roky. Matovič upozornil, že štvrtina zo súčasných seniorov sa nemusí prepočítania do roku 2030 dožiť.

Toto opatrenie by sa malo dotknúť 500.000 dôchodcov a ročne by si mohli prilepšiť podľa Tomáša v priemere o 180 až 200 eur, pri nových vymeraných dôchodkoch to bude 300 eur. Matovič tieto prepočty spochybnil a vyčíslil, že ak by išlo v priemere o 200 eur na jedného dôchodcu, bolo by to spolu 100 miliónov eur. „V prípade dosahu na rozpočet hovoril minister o sume 40 miliónov eur, čo by na jedného dôchodcu vyšlo len 80 eur, čo je v rozpore s prepočtami ministra,“ dodal.