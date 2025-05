Matovič kritizuje Ficovo stretnutie s Putinom: Podať si ruku s masovým vrahom je zločin

Igor Matovič (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Celé Slovensko aj celá demokratická Európa tŕpla, či nakoniec Robert Fico (Smer-SD) ten zločin dokoná a on ho dokonal. Týmito slovami reagoval počas nedeľnej tlačovej konferencie predseda hnutia Slovensko Igor Matovič na cestu premiéra Roberta Fica do Moskvy.

Podať si ruku s Putinom je zločin

Podľa jeho slov je zločinom podávať si ruku s prezidentom Ruskej federácie Vladimirom Putinom, ktorého označil za masového vraha. „Fico sa zapísal obrovským písmom do histórie Slovenskej republiky. Naše deti a vnúčatá sa budú učiť o tom, že v čase, keď predstavitelia celej Európskej únie (EÚ) vyjadrili v Kyjeve podporu obetiam vojny, vtedy sa našiel jediný zradca v rámci EÚ a volal sa Robert Fico, ktorý išiel podporiť masového vraha Putina priamo do Moskvy,“ vyhlásil Matovič.

Člen hnutia Slovensko Gábor Grendel pripomenul, že predseda vlády SR ťahá Slovensko na východ a do medzinárodnej izolácie. „Fakty nepustia. Naši spojenci v Európskej únii a v NATO sa Robertovi Ficovi vyhýbajú. Vyhýbali sa mu od začiatku volebného obdobia. Ak doteraz Fica nepozvali k sebe a neprišli do Bratislavy, jeho stretnutie s Putinom v Moskve bude mať pre nich veľmi silnú výpovednú hodnotu,“ zdôraznil Grendel.

Všetci skutoční európski lídri boli 9. mája v Kyjeve

Podľa exministra vnútra Romana Mikulca boli 9. mája všetci skutoční európski lídri v Kyjeve, nie v Moskve ako Fico. „Ten sa snaží presvedčiť svojich voličov, že vykonať štyri bilaterálne rokovania počas jedného popoludnia je niečo extrémne. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že takýchto rokovaní na obyčajnom samite EÚ dokážete vykonať za jedno popoludnie aj viac. No ale to by musel Robert Fico ísť rokovať na stretnutia EÚ, tam ho však nikto nechce,“ dodal Mikulec.

Matovič spochybnil aj výsledky bilaterálnych rokovaní premiéra v Moskve s prezidentom Čínskej ľudovej republiky Si Ťin-pchingom, s prezidentom Brazílie Luizom Ináciom Lulom da Silvom a najvyššími predstaviteľmi Vietnamu. „Ani nepovedal, či niečo skutočne dohodol,“ skonštatoval Matovič.