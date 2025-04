Tragédia na ZŠ v Humennom: Kolegovia aj žiaci oplakávajú smrť milovaného učiteľa, bol to človek s veľkým srdcom!

(Zdroj: Getty Images)

Po veľkonočných sviatkoch otriasla školou v Humennom obrovská tragédia. Vo štvrtok 24. apríla našla upratovačka v priestoroch toaliet bezvládne telo muža. Až o pár hodín neskôr vyšlo najavo, že ide o obľúbeného učiteľa Pavla Drančáka (†50). Ten v škole pôsobil dlhé roky a pre mnohých nebol len pedagógom, ale aj oporou a priateľom.

💔 Včera nás vo veku nedožitých 51 rokov navždy opustil náš drahý kolega a učiteľ Mgr. Pavol Drančák. 🕊️ Bol to obetavý,... Posted by ZŠ Laborecká v Humennom on Friday, April 25, 2025

Nepotreboval byť hlasný ani prísny – jeho pokojná prítomnosť a ľudský prístup stačili na to, aby si ho žiaci zamilovali. Mnohým z nich bol oporou v čase, keď to najviac potrebovali. Na sociálnych sieťach sa okamžite po zverejnení správy o jeho smrti začali objavovať desiatky komentárov. Všetky majú spoločné jedno – spomienky plné vďaky a smútku.

„Náš pán triedny učiteľ, prvýkrát triednym a rovno nám... Ako ste to hovorili, ‚deti moje‘. Boli ste pre nás nielen učiteľom, ale aj otcom,“ napísala Adriana, jedna z jeho bývalých žiačok. „Paľo, som rada, že som ťa mohla spoznať. Človeka takého dobrého srdca ako si bol ty, treba hľadať,“ napísala Stanislava. „Bol pracovitý, veselý, usmievavý, milý a vždy nás vedel rozosmiať,“ zhodujú sa jeho žiaci. „Pohol nám v ťažkých situáciách. Nikdy na neho nezabudneme,“ odkázal Andrej.

Slová, ktoré hovoria za všetko

V sobotu 26. apríla sa so svojím obľúbeným učiteľom rozlúčili kolegovia, žiaci aj známi. Rozlúčka bola emotívna, ale zároveň dôstojná – plná spomienok, ktoré zanechal. „Pre našu školu, pre našich žiakov a pre každého z nás bol vzorom láskavosti, trpezlivosti a spravodlivosti. V dnešnom svete, kde je ľahšie hovoriť ako konať, on ukazoval, že skutočná veľkosť sa skrýva v obyčajných, no nezištných skutkoch. S láskou a úctou naňho spomínajú generácie žiakov, desiatky kolegov,“ napísala škola.

„Bol to človek, ktorý pomáhal v každej sekunde svojho života. Myslel na druhých skôr, než stihol myslieť na seba. Bez zbytočných slov, bez nároku na uznanie. Jeho prítomnosť bola darom – tichým, no neoceniteľným. Ukazoval nám, akými ľuďmi by sme mali byť. Láskavý, trpezlivý, spravodlivý. Jednoducho jedinečný,“ dodáva ZŠ Laborecká.

Dnes sme odprevadili na poslednej ceste nášho kolegu a priateľa Pavla Drančáka. Paľo bol pre nás všetkých veľkým darom.... Posted by ZŠ Laborecká v Humennom on Saturday, April 26, 2025

Prípad stále vyšetruje polícia. Príčina úmrtia zatiaľ nebola oficiálne potvrdená. Či išlo o náhlu zdravotnú indispozíciu, nešťastnú náhodu alebo inú tragickú udalosť, ukáže až ďalšie vyšetrovanie.