Garážový incident v parlamente nezostal bez odozvy: Puškárová prehovorila o Pročkovi, čaká ju BOŽÍ trest?

Puškárová prehovorila po uzavretí prípadu garážového konfliktu s Pročkom. (Zdroj: gettyimages.com, TASR/Jaroslav Novák, Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Počas tohto týždňa sa verejnosť dozvedela, ako sa rozuzlil prípad kontroverzného stretu v parlamentnej garáži medzi poslankyňou Hlasu-SD Paulou Puškárovou a členom klubu hnutia Slovensko Jozefom Pročkom. Malo prísť k verbálnej potýčke, hoci Pročko akékoľvek hrubé výrazy odmieta, poslanci Hlasu majú na to iný názor a polícia dokonca tento prípad uzavrela ako priestupok, čo poslanca hnutia Slovensko dostalo do vývrtky. Kamerový záznam si už pozrela aj konfrontovaná Puškárová a má pre Pročka odkaz.

archívne video

Incident v garáži má dobru: Hlas-SD podáva trestné oznámenie na poslanca Pročka (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Aj keď je z celého incidentu priestupok, samotný Pročko neskrýval sklamanie a pýtal sa, za čo je tento priestupok vôbec udelený. "To keď niekomu poviete, že si mohol zabiť svoje deti, to je priestupok? (...) Na zázname je vidieť, ako mi vošla do cesty, ako som prišiel k nej, ako sme sa rozprávali, vôbec som ju nenapadol," zareagoval po zhodnotení polície poslanec.

Puškárová to vidí inak

Na celú situáciu má pochopiteľne iný názor samotná Puškárová. "Kamerové záznamy z incidentu som videla. Je na nich jasne vidieť, ako pán poslanec Pročko zastavil v strede parkoviska medzi autami, rýchlo vystúpil z vozidla, mieril na mňa rukou a výrazne gestikuloval, zatiaľ čo ja som ostala stáť bez pohnutia. Takéto správanie a spôsob komunikácie považujem za neprípustný – voči komukoľvek, a obzvlášť voči žene, navyše v prítomnosti detí," posťažovala sa Puškárová z Hlasu-SD.

Svedectvá o "dôraznosti" slovníka a správania Pročka však priniesli už aj niektorí opoziční poslanci z SaS ako napríklad Jana Bittó Cigániková, Juraj Krúpa, či Ľubomír Galko z Demokratov.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Boh ťa potresce, kričal vraj na poslankyňu Pročko

Pročko sa podľa Puškárovej dlhodobo snaží zaujať expresívnym správaním nielen v rokovacej sále, ale aj mimo nej. "Konkrétne na mňa útočil – aj v čase, keď prebiehalo vyšetrovanie incidentu – a to vrátane výrokov ako „Boh ťa potresce“. Jeho slová ma nezasiahli, no vyhýbam sa mu," posťažovala sa vystrašená zákonodarkyňa.

Policajné rozhodnutie v tom, že prípad uzavreli ako priestupok jej vyhovuje. "Potvrdzuje to aj moje dlhodobé stanovisko – nehľadám pomstu, konfrontáciu ani zbytočné medializovanie. Sama by som túto tému verejne vôbec neotvárala, keby ju nevyzdvihli niektorí kolegovia, vrátane opozície," doplnila.