Dankova a Pročkova slovná prestrelka v parlamente: Vaši voliči sú VYMLETÍ! Neuveriteľný slovník v pléne

Danko sa Pročko sa do seba pustili. (Zdroj: TASR/Martin Baumann, Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Druhé rokovanie parlamentu so sebou, podľa očakávania, nesie aj narastajúcu frustráciu medzi koalíciou a opozíciou, ktorá počas voľných dní, kedy parlament nerokoval, poriadne narástla. Dôkazom toho sú ostré slovné výmeny názorov priamo v pléne. Za mikrofónom padajú také výrazy, ktoré by niektorí mohli počuť len v pohostinstvách či pri iných neformálnych príležitostiach. Do seba sa tentokrát pustili poslanec Jozef Pročko z hnutia Slovensko a podpredseda národnej rady z SNS Andrej Danko.

archívne video

Predseda parlamentu Richard Raši po prečítaní správy o stave republiky (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Moment, kedy prišlo ku konfliktu si strana vystrihla na video a zdieľala ho na sociálnej sieti. Andrej Danko doplnil dovetok: "Opäť som musel ukľudniť pána Pročka...".

"Je to smutné, že ... úplne takí tí dezoláti, inak to neviem nazvať, budú rozprávať že 'Lajnová, skorumpovaná a západ a Merz a tí Nemci a že padneme na kolená, aké to tu bude strašné ...'," povedal v pléne Pročko keď parafrázoval niektoré komentáre zo sociálnych sietí. O niekoľko minút však prtvrdil.

Voliči SNS sú vymletí a proruskí, padlo v pléne

Pročko sa nenechal odradiť napomenutiami predsedajúceho schôdze, ktorým bol zhodou okolností Danko, a pred kamerami sa začal navážať do voličov Slovenskej národnej strany.

"Voliči SNS sú naozaj z 90 percent podľa mňa proruskí a vymletí. (..) Takže ak niekto tu ide rozprávať o tom, že 'Sovietsky zväz je dobrý a ... nemecká fašistka je zlá'..." hovoril Pročko, pričom mu skočil do reči Danko. "Neopakujte takéto slová," pokarhal Pročka Danko. Poslanec hnutia Slovensko následne zvýšil na Danka hlas s tým, že to podobné vyjadrenia vraj rozpráva on sám. "Čo rozprávam? Že ste vymletý?" pozastavil sa pri Pročkovi opäťovne Danko.

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Ešte raz, pán Pročko. Možno ste vymletý ... že občas to tak vyzerá, ale neurážajte nás. A poprosím vás o jednu vec, Sovietsky zväz už neexistuje, či?" spýtal sa Pročka na záver Danko s úsmevom na perách, pričom v sále zaznel aj potlesk.