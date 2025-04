Pročkov incident v garáži dovyšetrovali: PRIESTUPOK! Krúpa by chcel zverejnenie záznamov, ozvali sa aj ďalší!

Polícia prípad z poslaneckej garáže uzavrela. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, gettyimages.com)

O najnovšom vývoji v prípade informoval portál Aktuality.sk. Do konfliktu sa podľa jedného zo svedectiev z konca minulého roka mal zapojiť aj poslanec SaS Juraj Krúpa, ktorý mal Pročka od Puškárovej odtiahnuť. Neskôr sa podľa portálu vyjadril, že Pročko sa mal "správať ako psychopat".

Ku konfliktu malo prísť v poslaneckej garáži, kde mal poslankyňu Hlasu Pročko verbálne napadnúť.

Hlas podal trestné oznámenie

Poslanci za Hlas sa pochopiteľne za Puškárovú postavili a na tlačovej konferencii dokonca avizovali podanie trestného oznámenia. Pročkovi mala Puškárová vojsť s autom do protismeru, ten u neskôr vyhľadal a podľa hlasákov na ňu mal hrubo zaútočiť, čo neskôr dosvedčil aj Krúpa. Pročko sa však bráni a podľa jeho slov Krúpa pri danom incidente ani nebol. "Juraj Krúpa tam vôbec nebol v čase, keď som sa vrátil k autu pani poslankyne, ktorá mi pri východe z garáže vošla do protismeru. Ja som nevedel kto je v aute a keď som prišiel k autu tak naozaj tam boli dve deti a povedal som pani poslankyni, že v aute má deti, že ich mohla zabiť. Pani poslankyňa mi povedala, že mala v ceste auto. Sadol som do auta a odišiel," povedal médiám ešte v decembri 2024 prekvapený Pročko.

Zaujímavé však je, že celý incident nahrali bezpečnostné kamery, ktorých je v garáži niekoľko. Polícia, ktorá sa o prípad začala zaujímať, ho už podľa Aktualít stihla aj uzavrieť.

Pročka sa medzitým zastal aj expremiér a jeho stranícky šéf Igor Matovič, pričom minister vnútra a šéf Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok trval na tom, aby bolo správanie poslanca prešetrené. Policajné orgány sa k Pročkovmu správaní vyjadrili tak, že v ňom nevidia trestný čin. O celej veci prehovorila hovorkyňa bratislavskej polície Katarína Bartošová. Tá dodala, že trestné oznámenie odovzdali Okresnému úradu Bratislava I, kde sa vec bude ďalej riešiť len ako priestupok.

Pročko je šokovaný, Krúpa hovorí, že na záberoch je ho vidieť

"Aký priestupok? Za čo? To keď niekomu poviete, že si mohol zabiť svoje deti, to je priestupok?" reaguje na rozhodnutie polície. "Na zázname je vidieť, ako mi vošla do cesty, ako som prišiel k nej, ako sme sa rozprávali, vôbec som ju nenapadol," zhodnotil Pročko záber, ktorý mal zachytávať celý incident.

K prípadu bol vypovedať aj samotný Krúpa zo SaS-ky. Ten pred niekoľkými týždňami vyhlásil, že na vlastné oči videl, ako Pročko "vrieskal ako zmyslov zbavený pavián" a správal sa "ako psychopat".

"Bol som počas výpovede oboznámený so skutkovou podstatou, ako aj s kamerovými záznamami a fotodokumentáciou. Na záznamoch ma je zreteľne vidieť. Zároveň som mal možnosť vidieť aj správanie Pročka pred mojim príchodom do garáže parlamentu, z ktorého som bol ešte viac zhnusený ako z toho, čo som mal možnosť vidieť na vlastné oči. Preto budem naďalej trvať na tom, že konal ako psychopat," potvrdil Krúpa, ktorý si myslí, že po uzavretí vyšetrovania by sa už mohli zverejniť aj predmetné zábery.

Negatívne skúsenosti s Pročkom majú viacerí poslanci

K prípadu sa vyjadrila so svojou skúsenosťou aj ďalšia liberálka Jana Bittó Cigániková, ktorá tvrdí, že aj ju mal Pročko verbálne napadnúť, pričom jej sekundovala aj skúsenosť poslanca za Demokratov Ľubomíra Galka. "Jozef Pročko chcel na klube fyzicky napadnúť v kresle sediaceho bývalého poslanca a teraz zamestnanca hnutia Mareka Šefčíka so zdôvodnením, že Marek Šefčík je intrigán. Ani jeden z prítomných poslancov a zamestnancov si, poznajúc Jozefa Pročka, netrúfal zakročiť. Tejto bitke a inzultácii Mareka Šefčíka som zabránil ja, keď som sa postavil medzi nich a trval som na tom, aby Jozef Pročko išiel von na chodbu vydýchať a ukľudniť sa," prezradil Galko v jednom zo svojich statusov.

