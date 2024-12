Konflikt v parlamentných garážach: Pročko mal napadnúť poslankyňu Hlasu! Všetko vraj videl saskár Krúpa, tvrdé obvinenia

(Zdroj: Topky/ Vlado Anjel, TASR/Jaroslav Novák)

Juraj Krúpa mal celý incident vidieť na vlastné oči a prehovoril o ňom vo videu na sociálnej sieti. „Ako som prichádzal do poslaneckej garáže, tak som videl scénu, ako Pročkove auto stojí a blokuje auto pani poslankyne Puškárovej, kde on stál pred autom a nehoráznym spôsobom na ňu kričal. Keď som to zbadal, tak som naňho zakričal: Jožo, čo to robíš,“ opísal. Pročko mal kričať aj naďalej, ale potom rýchlo nastúpil do auta a odišiel. Puškárová bola podľa neho vystrašená a len sa pýtala, prečo na ňu kričí a je agresívny. Krúpa tiež potvrdil, že v čase incidentu mala poslankyňa Hlasu v aute dve malé deti. „Jedno malo štyri roky, druhé malo dva roky. Zažili naozaj niečo neskutočné, čo jednoducho nemá obdoby,“ povedal. Pročko by mal podľa neho za takéto správanie niesť následky.

Video zverejnila na sociálnej sieti Krúpova kolegyňa zo SaS Jana Bittó Cigániková. „V tomto prípade je úplne jedno, či koaličná, alebo opozičná. Je to naša kolegyňa, je to žena,“ povedala poslankyňa za SaS Jana Bittó Cigániková. Tvrdí, že s Jozefom Pročkom mala podobnú skúsenosť zhruba rok a pol dozadu aj ona sama. „Išla som k svojmu autu, Pročko bol v garáži, takto isto ma napadol, vrieskal po mne. Ja som nevedela ani zatvoriť dvere od auta,“ uviedla s tým, že sa cítila ohrozená. "Ja som teda dosť hubatá a asertívna baba, ale toto naozaj nie je normálne správanie a treba povedať, že tu sa nedelíme na koalíciu a opozíciu. Pročko je naozaj človek, ktorý sa nevie ovládať a má psychické problémy,“ povedala.

„Strana HLAS – sociálna demokracia dôrazne odsudzuje nevhodné a hrubé správanie poslanca Jozefa Pročka (hnutie SLOVENSKO) voči našej poslankyni Paule Puškárovej, ktoré sa odohralo v garážach NR SR v prítomnosti jej maloletých detí. Takéto správanie nemá miesto v politickej kultúre ani v medziľudských vzťahoch. Apelujeme na všetkých politikov, aby rešpektovali základné princípy slušnosti, úcty a profesionality, ktoré sú nevyhnutné pre dôveru verejnosti v politiku,“ uviedla vo svojom stanovisku strana Hlas-SD.

Pročko obvinenia odmieta

Jozef Pročko incident v garáži NR SR s poslankyňou Paulou Puškárovou nezapiera. Odohral sa však podľa neho inak. „Pri východe z garáže mi do protismeru minulý týždeň vybehlo auto. Prudko som zabrzdil a strhol volant do prava. Po príchode k autu ktoré mala pani poslankyňa už zaparkované naozaj v aute bolo dieťa. Povedal som pani poslankyni, že si mohla zabiť dieťa. Ona mi odpovedala že v ceste mala dodávku. Sadol som do auta a odišiel. Krúpa tam vôbec nebol,“ tvrdí Pročko.

Pod video Jany Bittó Cigánikovej napísal, že požiadal verejne NR SR o kamerové záznamy z miesta. „Juraj Krúpa tam vôbec nebol v čase, keď som sa vrátil k autu pani poslankyne, ktorá mi pri východe z garáže vošla do protismeru. Ja som nevedel kto je v aute a keď som prišiel k autu tak naozaj tam boli dve deti a povedal som pani poslankyni, že v aute má deti, že ich mohla zabiť. Pani poslankyňa mi povedala, že mala v ceste auto. Sadol som do auta a odišiel,“ uviedol.

„Na pani poslankyňu som nekričal a už tobôž nie na poslankyňu Cigánikovú, ktorá si po roku a pol spomenula ako som ju atakoval v garáži. Myslím že kto pozná pani poslankyňu Cigánikovú a jej vzťah k Matovičovcom mi dá za pravdu, že ak by sa také niečo stalo tak by Janka okamžite zverejnila ako som jej ubližoval v garáži. A chcela by tak ako ja kamerové záznamy,“ dodal.