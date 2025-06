V pléne to opäť MIMORIADNE vrelo: Danko a Pročko si dokazovali vzájomné antipatie, si ŠIALENEC a budem ti tykať!

Danko Pročkovi odkázal, že je šialenec a bude mu tykať. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, YouTube/Národná rada Slovenskej republiky)

BRATISLAVA - V pléne Národnej rady bolo opäť hlučno. Aj tentokrát bolo za tým známe "parlamentné duo", ktoré sa už niekoľko týždňov vzájomne doberá. Teraz však situácia zašla ešte ďalej, pretože šéf SNS Andrej Danko sa rozhodol svojmu politickému súperovi z hnutia Slovensko Jozefovi Pročkovi tykať a nazval ho šialencom. Podpredseda parlamentu však reagoval na to, čo Pročko predviedol len pár sekúnd predtým.

Všetko sa odohralo počas rokovania k bodu 27 v tlači 673, kde sa hovorilo o násilí na deťoch v niektorých rodinách. V rozprave vystupovala ako spravodajkyňa opozičná poslankyňa Lucia Plaváková z Progresívneho Slovenska.

Aj keď už vystupovala niekoľko minút, predsedajúci Danko bol až po nejakom čase technikom upozornený na to, že Plaváková už nemôže vystupovať druhýkrát ako spravodajkyňa a musí požiadať o vystúpenie až v rozprave, pričom po tomto "zistení" Plaváková jemne zaprotestovala. Urobila tak aj preto, že ju Danko uprostred monológu náhle prerušil.

Rozbehol teda telefonické vyšetrovanie s technikmi a ďalšími kompetentnými ohľadom toho, či môže Plaváková vo vystúpení pokračovať. Po niekoľkých minútach bolo rozhodnuté. "Dobre, takže, páni technici, môžeme pokračovať napriek tomu, že to bol analogický prípad ..." vyhlásil Danko a nechal ďalej hovoriť Plavákovú z PS. Do toho však sálou zaznel hlasný smiech, ktorý nepochádzal od nikoho iného, ako od poslanca z hnutia Slovensko Jozefa Pročka. Ten na Dankovu adresu zamrmlal aj niekoľko ďalších úškľabkov.

VIDEO Pozrite si ostrú výmenu medzi Dankom a Pročkom:

Andrej Danko sa v pléne NR SR opäť pochytil s Jozefom Pročkom (Zdroj: YouTube/Národná rada Slovenskej republiky)

Budem ti tykať, ty šialenec

Po tejto reakcii ostal Danko zarazený a na Pročka okamžite zareagoval do mikrofónu. "Počúvaj, ty šialenec, dakedy ťa mám plné zuby, správaj sa slušne v tejto sále, dobre?" vyzval Pročka Danko, pričom mu začal aj tykať.

"Ja dbám o to, aby sme neporušovali rokovací poriadok," reagoval na Pročkove slová Danko. "Budem ti tykať, ty šialenec, dobre?" zareagoval naposledy Danko na Pročkov protest. "Je krásne, že táto výmena prebieha práve pri téme násilí na deťoch, lebo to tak celé podčiarkuje to, že s tým máme v našej spoločnosti problém," ironicky poznamenala po týchto slovných pingpongoch Plaváková za rečníckym pultom.