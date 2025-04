K presunu eurofondov by došlo vtedy, ak by ich samosprávy nestíhali čerpať

Samuel Migaľ (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR záleží na tom, aby sa eurofondy čerpali v maximálnej možnej miere, najlepšie na 100 percent. K ich presunu by došlo iba vtedy, ak by samosprávy preukázateľne tieto zdroje neboli schopné čerpať a hrozilo by, že na ne Slovensku siahne Európska komisia. Vyplýva to z vyjadrenia ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý) v súvislosti s obavami samospráv, že môžu prísť o časť eurofondov.

„V prípade, ak by sa ukázalo, že niektoré z obcí alebo miest nebudú vedieť vyčerpať peniaze, tak vtedy by možno došlo k nejakému prerozdeleniu, ale my, z nášho ministerstva, ich budeme opäť vracať do týchto regiónov,“ zdôraznil Migaľ po stretnutí s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrejom Lunterom.

Šéf kraja v utorok na mimoriadnom brífingu upozornil na hrozbu, že samosprávy môžu prísť o časť eurofondov, ktoré sú určené na regionálny rozvoj. Podľa Luntera údajne vláda v júni plánuje presun časti týchto zdrojov zo samospráv na centrálnu úroveň. Podľa neho by to znamenalo katastrofu pre verejné služby, ktoré ľudia denne potrebujú a využívajú, od opráv ciest cez rekonštrukcie a investície do škôl až po ohrozenie poskytovania základných sociálnych služieb.

„Sú tu nastavené transparentné pravidlá a vieme sa férovo pozrieť, kto koľko čerpá. Minister ma uistil, že kto stíha, nemusí sa obávať. Dôležité pre mňa je aj to, že nie vláda, ale osobne minister bude rozhodovať o realokácii, respektíve presune zdrojov zo samospráv,“ konštatoval Lunter po stretnutí s ministrom. Ako dodal, v BBSK je pripravený celý zásobník projektov. Do konca tohto roka bude krajskou radou partnerstva schválených 100 percent projektov. Žiadostí o nenávratný finančný príspevok bude aspoň 80 percent.