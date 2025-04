Vláda by nemala obísť samosprávy pri rozhodovaní o eurofondoch, upozorňujú na to poslanci z Progresívneho Slovenska

Ľubica Karvašová (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Vláda by nemala obísť samosprávy v diskusii pri rozhodovaní o eurofondoch. Súvisí to s novými návrhmi priorít Európskej komisie (EK) vo využívaní eurofondov. Samosprávy sa obávajú, že vláda môže presunúť eurofondy určené pre nich na nové priority bez akejkoľvek diskusie. Vo štvrtok na to upozornili opoziční poslanci z Progresívneho Slovenska (PS), pričom vyzvali vládu na zodpovedný a partnerský prístup k regiónom.