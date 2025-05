Rozhorel sa ďalší konflikt: Kaliňák za mesiac a pol ministrovania Migaľa pokarhal, som veľmi ZNEPOKOJENÝ!

Zdá sa, že Michal Kaliňák až tak veľmi prácu ministra Migaľa na rezorte neoceňuje. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Takto si zrejme prvé týždne svojho ministrovania Samuel Migaľ nepredstavoval. Jeho prácu na rezorte investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) možno niektorí oceňujú, no jeden z jeho predchodcov v podobe štátneho tajomníka Michala Kaliňáka až taký nadšený nie je. Spôsobil to údajný konflikt medzi MIRRI a samosprávami, ktorý sa teraz Migaľ snaží vysvetľovať. Minister si pri tejto príležitosti požičal jednu slávnu citáciu z populárneho českého filmu.

Dalo sa aj predpokladať, že po konci Richarda Rašiho a Michala Kaliňáka (obaja Hlas-SD) na rezorte MIRRI nastane medzi touto skupinou ľudí a "migaľovcami" prirodzená rivalita a budú si vyhadzovať na oči rôzne veci. Nikto však nečakal, že tento moment príde tak skoro. Migaľ si už medzitým na ministerstvo dosadil svojich štátnych tajomníkov.

Som znepokojený, reaguje Kaliňák na terajšie údajné vzťahy ministerstva a samospráv

Ozval sa však bývalý štátny tajomník Michal Kaliňák, klorému prekáža údajný konflikt samospráv a ministerstvom pod Migaľovým vedením. "So znepokojením sledujem napätie medzi samosprávami a vedením MIRRI k odobratiu 400 miliónov eur z eurofondov samosprávam," posťažoval sa už terajší štátny tajomník na vnútre Kaliňák.

Podľa jeho slov bývalé vedenie do regiónov poslalo bezmála 2 miliardy eur a výzvy pritom vraj vznikali hladko a na základe spolupráce s regiónmi. "Niektoré regióny majú rýchlejší, iné pomalší rozbeh. Preto s nimi treba trpezlivo komunikovať," vysvetlil, no dodal, že vidí "priepastný rozdiel" v tom, či o eurofondoch rozhodujú samosprávy, alebo rozhodne štát a do regiónu zasadí eurofondovú investíciu.

"Hodiť spiatočku a zobrať regiónom eurofondy chcem považovať iba za nedorozumenie, ktoré musí odvrátiť jasná deklarácia, že na eurofondy regiónom sa nesiaha!" zopakoval rázne Kaliňák.

Rozmohol sa nám tu taký nešvár, my vám nič nejdeme brať!

"My vám nič nejdeme brať," vyjasnil situáciu Migaľ, ktorý takto zrejme reagoval na spomínanú Kaliňákovu kritiku. Dodal, že sa v tomto rozmere v spoločnosti rozmohol "taký nešvár". "Ak by malo dôjsť k búchaniu na otvorené dvere, tak by to nevyzeralo inak," povedal presvedčený Migaľ po boku štátneho tajomníka Radomíra Šalitroša.

Podľa Migaľa ide o počúvanie bez porozumenia. Podľa neho sú v tejto téme aj samosprávy, ktoré "vykopávajú otvorené dvere s rozbehom". "Odkedy sme prišli my so štátnym tajomníkom na ministerstvo, nerobíme nič iné, len sa stretávame s primátormi a starostami. Mám taký pocit, ako keby niektorí ľudia naozaj nepočúvali alebo nepočúvali s porozumením," posťažoval sa Migaľ.

Vidí za tým aj blížiacu sa kampaň pred voľbami

"Vyzvali sme županov, aby k tomu pristupovali zodpovedne a tlačili na svojich úradníkov, aby oni menili medzi sebou finančné zdroje a projekty tak, aby sa tie peniaze dokázali vyčerpať. Ja za ministerstvo môžem povedať, že každé jedno euro, ktoré prišlo z Bruselu, urobíme všetko pre to, aby sme ho zúžitkovali v regiónoch," dodal Migaľ.

"Viem, že sa blíži kampaň pred župnými voľbami, tak asi niektorí hľadajú témy, ktorých sa chcú chytiť, ale toto z môjho pohľadu nie je úplne správne," uzavrel.