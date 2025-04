Zákon proti ožranom v parlamente? Matovič si za pultom pil z poldecáku, Mikloško ho vysmial, Danko bol zvedavý!

Matovič si za rečníckym pultom bez problémov viackrát ulieval z fľaše a pil. (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, YouTube/Národná rada Slovenskej republiky)

BRATISLAVA - Málokedy nastane chvíľa, kedy by šéf hnutia Slovensko a expremiér Igor Matovič nezatúžil po pozornosti a využil na to aj utorkové rokovanie parlamentu, kedy plénum prerokovávalo návrh zákona o testovaní na alkohol. Priniesol si na to názornú pomôcku, na ktorú bol zvedavý aj predsedajúci schôdze Andrej Danko (SNS). Matovič sa vo faktických poznámkach potom spoliehal na podporné slová dlhoročného matadora KDH Františka Mikloška. Ten ho však po bizarnom vystúpení vysmial, po čom Matovič neskrýval sklamanie.

VIDEO Igor Matovič si v pléne Národnej rady upíjal z poldecáka:

Igor Matovič si v parlamente vypil, Andrej Danko sa ho spýtal, či má vo fľaši alkohol (Zdroj: YouTube/Národná rada Slovenskej republiky)

Celú debatu rozprúdilo rokovanie návrhom z dielne hnutia Slovensko, ktorým chcú opozičníci riešiť problematiku pitia alkoholu v parlamente. Novelou rokovacieho poriadku NR SR chcú doň doplniť ustanovenie, na základe ktorého by bolo možné vyzvať poslancov a ďalšie osoby zúčastňujúce sa na schôdzi, aby sa podrobili vyšetreniu na zistenie prítomnosti alkoholu alebo iných návykových látok.

Vyšetreniu by sa podľa návrhu musel poslanec podrobiť bezodkladne, "aby nenastala situácia, kedy by sa vyšetreniu podrobil napríklad až po 15 hodinách“.

Fľaša a poldecák za rečníckym pultom

Pri tejto "príležitosti" sa Matovič opäť chopil kormidla a namieril na seba svetlá reflektorov. Za rečnícky pult, kde zákon predkladal a odôvodňoval, si totiž priniesol plnú fľašu a poldecák. Dá sa predpokladať, že jej obsah neobsahoval alkohol, ale plnil len rekvizitnú úlohu, pričom Matovič pri každom skonzumovaní naliatého poldecáku inscenoval "ostrú reakciu", ktorú bežný človek pri konzumácii alkoholu prejavuje.

Neodpustil si toto vystúpenie okoreniť ani štipľavými poznámkami, hlavne na adresu koaličných poslancov. "Som si aj niečo doniesol, aby mi náhodou pri tejto téme nevyschlo v krku. Veď taká dobrá slivovička 52-ka nie je nikdy zlá," začal sarkasticky svoje vystúpenie Matovič, pričom ironicky zdôrazňoval znenie rokovacieho poriadku, kde sa explicitne zakazuje nosiť si do pléna obľúbené sladké kakaové rezy s názvom Horalky.

(Zdroj: YouTube/Národná rada Slovenskej republiky)

Zvedavý Danko

Po prvých minútach Matovičovho rečnenia sa predsedajúci schôdze Danko spýtal zásadnú otázku: "Je to alkohol?". Na túto otázku vtipne zareagoval aj šéf hnutia Slovensko: "Čo? By ste si dali?", na čo Danko odpovedal záporne. "Doneste pohár, okoštujte," dodal Matovič, pričom sa spýtal Danka, či by to bol problém, aj keby išlo o skutočný alkohol. "Môžte ten poriadok čítať spredu zozadu ako Arab. O alkohole sa tam nehovorí, čuduj sa svete, ale o Horalkách sa tam hovorí, čuduj sa svete," zamyslel sa verejne Matovič.

(Zdroj: YouTube/Národná rada Slovenskej republiky)

Matovič svojim vystúpením zdôraznil, že odsúhlasením zákona by bolo možné na vzájomné podnety iniciovať testy na alkohol u jednotlivých poslancov. Zároveň si vraj je vedomý "šikanózneho rozmeru" tohto zákona, a tak je "vylepšený" dodatkom o množstve týchto podaní za jeden deň, ktoré by mohli byť najviac dve.

Tašky s fľašami, niekedy ogrcané koberce

Expremiér sa však v pléne nezastavil a pokračoval bizarnými zážitkami z parlamentu, o ktorých sa "vraj hovorí" po chodbách parlamentu. "Dáte si pán Hazucha? Vítam, že tu sedíte ako jediný koaličný poslanec, asi ste si vytiahli najkratšiu zápalku," reagoval na jediného prítomného poslanca koalície Ivana Hazuchu zo Smeru-SSD.

Zároveň si neodpustil spomenúť údajné alkoholové historky z Národnej rady, ktoré sa mu dostali do uší. "Je to práve v čase, keď sa prerokovávajú tie najdlhšie zákony, kedy sa tu oni nudia. Zašijú sa na tie poslanecké kluby. A však teda uleje najprv jeden, potom druhý a potom tretí, na konci dňa tam príde upratovačka, tak odtiaľ berie desať vypitých fliaš, kedy-tedy ogrcaný koberec ... to dokedy takto plánujeme fungovať? Je 36 rokov po revolúcii," expresívne predniesol svoju výzvu Matovič. "Čím dlhší zákon, tým dlhšia nuda, tým viac sa zašívania, tým viac vypitého alkoholu, tým viac ogrcané koberce, tým viac problémov pre upratovačky a problémov pri hlasovaní," zdvihol hlas expremiér.

Ministri, ktorí mimoriadne zbožňujú kokaín

Ten spomenul aj to, že niektorí poslanci majú okrem alkoholu "radi aj sypané lajny". "Ak si feťák, tak fetuj niekde cez prázdniny alebo doma, ale tuto rozhoduješ o osudoch ľudí," doplnil. Návrh zákona z dielne Slovensko totiž ráta okrem alkoholu aj s návykovými látkami. Špecifikoval dokonca kokaín, ktorý podľa neho dvaja aktuálni a nemenovaní ministri "mimoriadne zbožňujú".

(Zdroj: pixabay.com)

Legenda z KDH dala Matovičovi košom

Ešte počas vystúpenia sa Matovič otočil na Františka Mikloška z KDH, od ktorého očakával, či mu tému alkoholizmu počas rokov v parlamente od revolúcie nezosumarizuje. "Zaregistroval som, že sem prišiel aj pán Mikloško. On je tu bezmála od 90-tych rokov. Od neho by som možno tiež rád aj vo faktickej poznámke počul to, či v tom čase nebol takýchto problém s alkoholom a či to registruje aj on, že sa to postupne zvyšuje, alebo boli vtedy poslanci väčší abstinenti," apeloval na Mikloška Matovič. Ten totiž nadobudol dojem, že v tom čase to bolo ešte vo väčšej miere, čo umocňovala aj v tom čase ešte aktívna priestupková imunita poslancov. Ten sa Mikloška chcel spýtať aj na to, prečo bola tá priestupková tak dlho tolerovaná.

Mikloško však Matovičovi dal košom, čo zrejme ani sám bývalý predseda vlády nečakal. "Príjmeme tento zákon a už vidím tú vojnu poslaneckých klubov v tom, že sa budú vzájomne napádať poslanci a budeme chodiť fúkať," zhodnotil Matovičov nápad Mikloško. "Spomínali ste pána poslanca, ktorého priamo kamery načapali pri tom, ako mal vypité. Nuž dobre, ale potom toho poslanca ľudia naďalej volili, mal veľa preferenčných hlasov. Kto nesie zodpovednosť za to, že sa tolerujú takéto veci. Politici, alebo občania, ktorí ich volia?" spýtal sa rétoricky Mikloško. Ten argumentoval aj tým, že takýto zákon by mohol toho-ktorého poslanca definitívne odpísať. "Tieto zákony sú síce pekné, ale ak dovolíte, ja za nich hlasovať nebudem, napriek tomu, že tu môžem kedykoľvek fúkať," uzemnil Mikloško Matoviča.

"Pán Mikloško, priznám sa, že som sklamaný, lebo nečakal som, že najhlasnejším zástancom tohto obludného pravidla, že poslanci môžu piť beztrestne alkohol, budete práve vy," dodal odmietnutý Matovič.

František Mikloško (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)