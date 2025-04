V koalícii sa kopia problémy: Danko s rušením dane už nechce čakať, Fico cíti nespokojnosť a ustupuje!

Danko dlhodobo prejavuje nespokojnosť s nastolením súčasnej podoby transakčnej dane. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Jej zavedením sa do štátneho rozpočtu malo priniesť potrebných 700 miliónov eur, no jej existencia je strašiakom hlavne pre podnikateľov a malé firmy s nízkym obratom. Dobre to vie aj predseda Andrej Danko z SNS, ktorý koalíciu nechce slepo nasledovať pri ráznej konsolidácii cez transakčnú daň, o ktorej je reč. Jeho nespokojnosť už prejavil aj formálne a jednoznačným krokom v podateľni parlamentu. Je otázne, čo bude teraz nasledovať, no premiér Robert Fico (Smer-SSD) už k tejto téme povedal prvý krok, ktorý naznačuje ústup.

Zmenu uvažovania v koalícii naznačil samotný predseda vlády, ktorý počas svojho príhovoru na výročnom sneme Republikovej únie zamestnávateľov pripustil, že môže prísť k úpravám v zavedenej transakčnej dani a je ochotný sa o tom rozprávať. Dankovci však nechcú na nič čakať a podľa webu agentúry SITA už urobili prvý krok.

Národniari totiž už v týchto dňoch podali do podateľne Národnej rady Slovenskej republiky zákon, podľa ktorého by malé firmy s obratom do 100-tisíc eur a živnostníci nemuseli štátu odvádzať transakčnú daň.

"Osobitne poukazujeme na to, že je nutné upraviť diskrimináciu pri platbe transakčnou daňou vo vzťahu k domácim a zahraničným subjektom. Po druhé, je nepredstaviteľné, aby podnikatelia platili transakčnú daň zo stanovených platieb podľa zákona, respektíve z vyplácania miezd," vyhlásilo tlačové oddelenie SNS.

Nie je možné, aby podnikatelia odvádzali transakčnú daň aj z vyplácania miezd, hromží SNS

Národniari sú teraz ochotní na koaličnej rade predložiť súhrnný systém opatrení, ktoré transakčnú daň upravia, respektíve ju v celom rozsahu zrušia. "Nestiahneme svoj návrh zákona na úpravu zákona o transakčnej dani a veríme, že sa v rámci koalície nájde dostatočný počet hlasov, aby koalícia ukázala, že dokáže vzniknuté problémy riešiť," uistili národniari. "Je nepredstaviteľné, aby podnikatelia platili transakčnú daň zo stanovených platieb podľa zákona, respektíve z vyplácania miezd," zopakovali.

Ustupujúci Fico

Fico si je evidentne vedomý možných politických škôd, ktoré môže zavedenie tejto dane priniesť koalícii. Možno aj preto na pôde republikovej únie vyriekol niekoľko slov k tejto téme. "My sme museli konsolidovať verejné financie, jednoducho museli sme niekde získať zdroje. Napriek tomu hovorím, poďme sa na tú transakčnú daň pozrieť, čo budeme môcť, opravíme v tej transakčnej dani," povedal počas uplynulého týždňa Fico.

Slová premiéra SNS podľa víkendového vyhlásenia "oceňuje" a sú ochotní sa podľa toho zariadiť pred koaličnou radou.

Dá sa očakávať, že čiastočné zrušenie dane prejde aj vďaka hlasom opozície

Poslanci na čele s Andrejom Dankom teraz síce očakávajú podporu hlasov zo Smeru-SSD a Hlasu-SD pri rušení časti transakčnej dane, no zákonite to bude znamenať, že jej čiastočné zrušenie zrejme aj bez koaličných hlasov prejde. Opozícia sa totiž už vo veľkom nechala počuť, že Dankovi pomôžu aj pri tomto nie úplnom rušení transakčnej dane, o čom svedčí aj výrok predsedu najsilnejšej opozičnej strany Progresívne Slovensko.

"Ten jeho návrh na obmedzenie transakčnej dane nie je dokonalý, lebo sa týka iba živnostníkov a menších firiem s obratom do 100-tisíc eur, ale je to krok správnym smerom. My sme pripravení ho podporiť," povedal Michal Šimečka z PS.