Výbor Európskeho parlamentu opäť odporučil zbaviť imunity krajne pravicového nemeckého europoslanca

Bystroň čelí obvineniam, že prijal peniaze od prokremeľského portálu Voice of Europe (Hlas Európy), aby v nemeckom Spolkovom sneme (Bundestagu) konal v záujme Ruska. O definitívnom zrušení poslaneckej imunity bude rozhodovať až plénum EP. Ani to však neznamená, že je vinný. Vnútroštátnym súdnym orgánom to len umožní začať jeho vyšetrovanie alebo súdne konanie.

Europarlament Bystroňa zbavil imunity

Europarlament Bystroňa zbavil imunity na začiatku tohto mesiaca v inom prípade. Nemecká prokuratúra ho viní z podpory protiústavných a teroristických hnutí. Poslanec EP zverejnil fotomontáže viacerých politikov vrátane bývalej nemeckej kancelárky Angely Merkelovej. Podľa prokuratúry to malo vzbudiť dojem, že hajlujú.

Bystroň opakovane odmieta všetky obvinenia a tvrdí, že ide o politicky motivovaný proces. Imunitu v prípade korupčného podozrenia mu po prvý raz zrušil už v máji nemecký Bundestag. Nasledovalo niekoľko domových prehliadok ešte predtým, ako bol v júni zvolený za europoslanca. „Teším sa, čo zistili tým, že vypočúvali moju matku s demenciou a prehľadávali jej izbu v domove dôchodcov,“ uviedol Bystroň pre DPA a dodal, že počas vyšetrovania bolo vykonaných 21 prehliadok bez akýchkoľvek dôkazov.