Vzdelanie má vplyv aj na financie: Dve tretiny Slovákov žijú od výplaty do výplaty

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Stupeň dosiahnutého vzdelania má vplyv aj na finančnú stabilitu, od výplaty do výplaty žije 70 % Slovákov so základným vzdelaním. Rozdiely sú viditeľné aj v oblasti vytvárania si pravidelnej finančnej rezervy či investovania. Vyplýva to z prieskumu 365.bank, ktorý realizovala agentúra 2muse v období od 3. do 9. septembra 2024 na vzorke 1015 respondentov.