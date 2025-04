USA a Vietnam začnú rokovania o obchodných vzťahoch, oznámil minister financií

Scott Bessent (Zdroj: X/HANKonX)

WASHINGTON - Spojené štáty a Vietnam súhlasia so začatím oficiálnych rokovaní o vzájomných obchodných vzťahoch. Podľa agentúry Reuters to oznámil americký minister financií Scott Bessent po dnešnej schôdzke so svojím vietnamským náprotivkom Duc Phocom.