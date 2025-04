Cigániková neprestáva prekvapovať: Pred zrakmi všetkých na seba samú vytiahla očkovaciu ihlu, je to OSVETA!

Cigániková sa zaočkovala pred zrakmi fanúšikov. (Zdroj: Facebook/Jana Bittó Cigániková)

VIDEO Cigániková sa pred zrakmi všetkých sama zaočkovala:

Cigániková sa pred zrakmi svojich podporovateľov sama zaočkovala (Zdroj: Facebook/Jana Bittó Cigániková)

Študovať ošetrovateľstvo má svoje výhody, tvrdí

Mnohí sú zvyknutí na to, že keď navštívia lekára, je to práve on, kto im vpraví do tela očkovaciu látku proti rôznym ochoreniam. Málokto by však na vlastné oči videl, aby sa niekto očkoval sám. Práve to je podľa poslankyne Jany Bittó Cigánikovej jednou z výhod štúdia ošetrovateľstva, po ktorom bude veľmi pravdepodobne plnohodnotnou zdravotnou sestrou.

Čo je HPV vírus?

"Dnes sa idem očkovať proti HPV vírusu. Ide o bežný vírus, volá sa aj ľudský papilomavírus. Stretne sa s ním skoro každý z nás," povedala vo videu študujúca Cigániková s tým, že vírus je nebezpečný potenciálnou tvorbou rakoviny kŕčka maternice, no nie sú to len ženy, ktoré môže postihnúť. Komplikácie spôsobuje aj v prípade mužského pokolenia, no útočí aj na časti tela ako napríklad hrdlo.

Cigániková dodala, že očkovanie je najúčinnejšie ešte pred začiatkom pohlavného života - teda u detí. Výhodu to má podľa poslankyne liberálov aj v tom, že v tom čase to majú deti dokonca zadarmo a preplácajú to zdravotné poisťovne.

Prečo do toho išla?

"V mojom prípade našli, žiaľ, hraničné hodnoty. Aj malý efekt je lepší, ako žiadny a má to význam. Takže to idem skúsiť sama na sebe," hovorí Cigániková vo videu, ktorá si následne dezinfekčným prostriedkom ošetruje hornú časť ľavej paže. Cigániková si potom ihlu vpichla do svalu, čo názorne dokázala nulovým únikom krvi do striekačky. "Je to tu, kde mám znamienko ešte z TBC očkovania," spresnila Cigániková lokalitu miesta vpichu.

"Je úplne v poriadku, keď to nejakým spôsobom pobolieva deň-dva... Ak je tam nejaké stuhnutie, je to úplne normálne. Mne však tá bolesť za toto všetko stojí, lebo vakcína ma ochraňuje pred rakovinou, ktorá je oveľa väčším problémom," povedala vo videu Cigániková s tým, že nikoho týmto nenúti očkovať. "Len by som chcela povedať, že ja očkovaniu verím až tak, že si ho dám aj sama a zaočkovala som aj svoje deti," uzavrela.