Nový PRIESKUM a bitka o parlamentné kreslá: Pokles trápi všetky strany na čele rebríčka, TÍTO si ale polepšili!

BRATISLAVA - Aj keď sú riadne parlamentné voľby ešte ďaleko, pravidelne sme konfrontovaní s výsledkami prieskumov verejnej mienky o sile jednotlivých voličských táboroch. Momentálne to vyzerá tak, že ak by sa tieto voľby konali dnes, vyhralo by ich Progresívne Slovensko so ziskom rovných 21 percent. Za nimi by bol Smer-SSD so ziskom 19,3 percenta.