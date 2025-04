Najnovší PRIESKUM opäť mieša kartami: Víťazný Smer by mal pri zostavovaní vlády problém!

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Getty Images)

BRATISLAVA – Ak by sa voľby konali v prvej polovici apríla, vyhrala by ich strana Smer-SSD so ziskom 21,6 percenta hlasov. V tesnom závese za ňou je Progresívne Slovensko so ziskom 20,8 percenta hlasov. Tretí by skončil Hlas-SD, ktorý by volilo 10,5 percenta opýtaných.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý zrealizovala spoločnosť SANEP pre TA3. Štvrtú priečku by obsadilo KDH so ziskom 8,1 percenta hlasov. Nasleduje Republika s podporou 7,7 percenta voličov a Hnutie Slovensko so 7,1 percenta. SaS by dostala 6,7 percenta hlasov.

Zvyšné strany skončili mimo parlament. Demokrati by dostali 4,5 percenta hlasov, Aliancia-Szövetség 4,2 percenta, SNS 3,7 percenta a Sme Rodina 2,8 percenta.

Smer by mal pri zostavovaní vlády problém

V prepočte na mandáty by Smer-SSD v Národnej rade obsadil 39 kresiel a PS o jedno menej. Hlas-SD by mal 19 mandátov. KDH by malo 15 poslancov, hnutie Republika 14 a hnutie Slovensko 13 poslancov. Strana SaS by získala 12 mandátov. Najsilnejšia strana by tak podľa prieskumu zrejme mala problém zostaviť koalíciu. Strany Smer-SD, Hlas-SD a Republika by spolu mali len 72 hlasov.

Strany PS, SaS a KDH by spolu mali len 65 hlasov. V prípade, že by sa k ním pridalo aj hnutie Slovensko, vládnuť by vedeli s tesnou väčšinou 78 zákonodarcov.

Podľa prieskumu si viac ako dve tretiny oslovených voličov pevne stoja za svojím rozhodnutím. Naopak, približne 12,9 % respondentov ešte nevie, komu by dalo svoj hlas. Účasť vo voľbách vylúčilo až 19,3 % opýtaných. Prieskum bol realizovaný v období od 10. do 16. apríla 2025 a uskutočnil sa online metódou CAWI na vzorke 2 500 respondentov vo veku 18 a viac rokov.