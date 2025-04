Štatistický úrad má zarobené na ŠKANDÁL: Unikli prieskumové otázky, TIETO veci sa respondentov pýtali za štátne!

Štatistický úrad SR (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, gettyimages.com)

BRATISLAVA - Spoločnosť je polarizovaná ako nikdy predtým. Jej názory sa líšia v otázke na pohľad pri atentáte na premiéra, pri ceste Roberta Fica do Moskvy, pri geopolitickom smerovaní Slovenska či pri otázke rodovej rovnosti a vzťahu dvoch osôb rovnakého pohlavia. To všetko (a mnohé ďalšie) sú témy, ktorými sa zaoberali otázky v prieskumoch z dielne Štatistického úradu. Tie teraz unikli na verejnosť a nad ich konštrukciou krútia hlavou nielen opoziční, ale aj koaliční poslanci.

Prieskumové otázky zo štátneho orgánu, ktoré zrejme nateraz nemali vidieť svetlo sveta, odprezentovala vo svojom vysielaní televízia Markíza. Tá potom s ich znením konfrontovala poslancov v parlamente. Mnohí ostali zaskočení.

Koaličné spory, predčasné voľby a cesta do Moskvy

Teraz je prinajmenšom otázne, či nemá koalícia zarobené na škandál. Štatistický úrad totiž podľa televízie celé mesiace mapoval názory respondentov na veľmi citlivé témy, ktoré rozdeľujú spoločnosť a týkajú sa koalície, jej vnútorných konfliktov a popisujú aj nedávne aktivity premiéra smerom k Ruskej federácii. Štátny orgán však výsledky nesprístupnil a otázok je pomerne veľa.

Tu je len stručný výber z otázok, ktoré sa v štátnych prieskumoch nachádzali:

Pred pár dňami sa z oficiálnej návštevy Moskvy vrátila skupina koaličných poslancov, a aj v súvislosti so stretnutím R. Fica s prezidentom V. Putinom sa hovorí o zmene orientácie našej zahraničnej politiky. Ako vy vnímate tieto zahraničnopolitické aktivity?

Ako hodnotíte postup R. Fica v spore s prezidentom Zelenským?

Pri súčasných nezhodách medzi koaličnými poslancami v SNS a Hlase pripustil premiér aj možnosť predčasných volieb, ak sa situácia v kluboch SNS a Hlas-SD nebude stabilizovať. Súhlasili by ste vy osobne s konaním predčasných volieb?

Ako sa vám páči nová podoba hymny?

S ktorou vetou súhlasíte? - Muž by mal byť živiteľom rodiny a žena by sa mala starať o deti. - Muži a ženy by mali mať rovnaké práva a povinnosti.

Myslíte si, že ľudia by mali mať možnosť hľadať šťastie aj vo vzťahu s osobou s rovnakým pohlavím?

Premiér nedávno predostrel verejnosti scenár, v ktorom poopisoval obsadenie centier súčasnej vládnej moci na Slovensku a prevzatie vlády opozičnými silami. Do akej miery považujete za pravdepodobné alebo nepravdepodobné, že tu pôsobia sily, ktoré sa snažia ovplyvniť situáciu na Slovensku formou politického prevratu?

Danko bude mať otázky na koaličnej rade

Prieskum realizuje Inštitút informatiky a štatistiky (Infostat). Témy otázok viackrát načreli viaceré citlivé témy od konfliktov v koalícii, cez Rudofla Huliaka, Samuela Migaľa až po politický prevrat. "Nechápem prečo by mali robiť prieskum o vzťahu Andreja Danka a Rudolfa Huliaka. Podľa mňa ma to len utvrdzuje v tom, že sa budem na koaličnej rade pýtať, že komu slúži Štatistický úrad," povedal Markíze šéf SNS, ktorý už raz šéfovi Štatistického úradu odkázal, že si má prieskum "strčiť do zadku".

Huliak zas povedal, že nevedel o úmysloch štátu skúmať aj takéto veci za štátne peniaze. "To musel byť konkrétny účel, prečo Štatistický úrad takéto konkrétne otázky položil verejnosti a chcel vedieť na ne odpovede," reagoval poslanec Ján Ferenčák z Hlasu-SD.

Ohľadom kondície štátneho rozpočtu bol v prieskumovej otázke spomínaný aj expremiér Eduard Heger. "Javí sa to ako stranícky smerácky prieskum, ale za štátne peniaze. To je za všetkými čiarami," zareagoval na otázky Heger z Demokratov.

"Naozaj si myslia, že im to tu celé patrí a zabúdajú, že žijeme v demokracii, kde niektoré inštitúcie majú byť nezávislé," popísal otázky šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. "Asi by som to nevedel teraz zobjektivizovať, či to je v poriadku," kritizoval aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SSD).

So žiadnou stranou nespolupracujeme, tvrdí úrad

Štatistický úrad na únik týchto otázok reagoval dlhým stanoviskom. Vraj nespolupracujú so žiadnou politickou stranou a otázky formulujú podľa toho, aké témy sú aktuálne. Výsledky má vraj verejnosť čakať v druhej polovici mája.

​Žiadne prieskumy nezadávam a neobjednávam, poznáte ma, reaguje Fico

"Nepoznáte môj postoj k prieskumom verejnej mienky? Ja žiadne prieskumy verejnej mienky nekomentujem a neobjednávam," odpovedal na otázky televízie sám premiér Robert Fico (Smer-SSD).

Markíza však na tieto tvrdenia oponuje stanoviskom, že podľa záverečnej správy z kampane pred poslednými parlamentnými voľbami Smer-SSD investoval do interných prieskumov vyše 130-tisíc eur. Ide o najvyššiu sumu spomedzi všetkých politických subjektov.