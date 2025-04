Viete, ako sa vyhnúť konfliktu s medveďom a čo robiť v prípade útoku? TIETO rady odborníka vás môžu zachrániť!

(Zdroj: Getty Images)

Podľa odborníka je veľmi dôležité presne definovať, čo sa považuje za „útok medveďa na človeka“. Tento pojem je jasne stanovený a dôležité je, že samotné stretnutie s medveďom, či už na krátku vzdialenosť, alebo keď medveď prejaví záujem o človeka, ešte neznamená, že ide o útok. „Útok medveďa na človeka je fyzický kontakt medveďa s človekom končiaci zraneniami. Je to preto tak, pretože to je merateľné,“ uviedol.

Haring upozorňuje, že medvede môžu vykazovať rôzne známky agresivity alebo nervozity. Ak medveď pokojne spása čučoriedky alebo brusnice na protiľahlom svahu, nepredstavuje to nebezpečenstvo. Ak však začne medveď behať zo strany na stranu, hrabať labou, fučať alebo zháňať celé telo do jednej línie, ohýbať uši a cvakať zubami, sú to jasné signály, že medveď je nervózny alebo agresívny. V takomto prípade je veľmi dôležité byť maximálne opatrný. „Ak je medveď v blízkosti a prejavoval by takéto nejaké správanie, tak vtedy je dobré z tejto situácie čo najskôr vycúvať,“ upozorňuje.

archívne video

Medvede v blízkosti domu v obci Bukovina (Zdroj: Tip čitateľa)

Ako reagovať, ak sa medveď správa agresívne?

Ak sa medveď nachádza v blízkosti a vykazuje známky agresívneho správania, je dôležité okamžite sa stiahnuť z tejto situácie. Odborníci neodporúčajú utekať alebo kričať, pretože to môže spôsobiť, že medveď sa bude cítiť ohrozený a bude vás prenasledovať. Najlepšou voľbou je vycúvať z miesta a pomaly sa vrátiť po svojej predchádzajúcej trase.

V prípade, že sa medveď rozhodne zaútočiť, je dôležité zaujať správnu obrannú pozíciu, ktorá vám môže zachrániť život. Haring odporúča, aby ste si ľahli na zem na brucho, čo znamená, že sa zníži miera stresu v takejto situácii a zároveň sa ochránite pred vážnymi zraneniami. Ruky sa odporúčajú prekrížiť a chrániť si nimi zátylok. „Tento postoj zamedzí medveďovi, aby vás prevrátil na chrbát a napadol vás v oblasti brucha alebo iných mäkkých častí tela, ktoré sú zraniteľné,“ hovorí.

Haring tiež zdôrazňuje, že v prípade, že máte na chrbte ruksak, môže slúžiť ako dôležitá ochrana. „Vo veľa prípadoch ruksak dokázal obeť útoku medveďa naozaj ochrániť a skončila s minimálnymi zraneniami. To znamená, že potom ten medveď, aj keby išiel nejako škrabať, uhryznúť alebo niečo, tak je to väčšinou do rúk alebo do nôh. A to nie sú životne dôležité orgány, takže tie zranenia sú potom minimálne a neohrozujú toho človeka na živote,“ dodáva Haring, ktorý k téme medveďa hnedého prednáša na univerzite aj medzinárodných konferenciách.