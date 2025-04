Pri obci sa opakovane objavuje medveď: Šokujúci nález ochranárov! VIDEO Uhynutá krava a vnadiská pri posede

(Zdroj: Facebook/My sme les)

JAKUBANY - Medveď bol už opakovane spozorovaný v obci Jakubany v okrese Stará Ľubovňa, čo vyvoláva obavy medzi obyvateľmi. Iniciatíva My sme les však upozornila, že v okolí obce našla vnadiská a uhynutú kravu, ktoré lákajú medvede do blízkosti ľudských obydlí.

Obec Jakubany v stredu uverejnila upozornenie, že ráno približne o 7.15 h bol spozorovaný medveď v lokalite bytoviek v Carinke. "Prosíme občanov, aby zvýšili opatrnosť v danej lokalite," vyzvala obec s tým, že o výskyte medveďa bola okamžite upovedomená polícia aj Zásahový tím. Medveďa pri obci videli aj pred dvoma týždňami (3. 4.) a to v lokalite "Pod Čertežom".

Iniciatíva My sme les v ten istý deň, ako obec informovala o výskyte medveďa, objavila pri Jakubanoch zdochlinu kravy a to v čase nákazy slintačky a krívačky na Slovensku. Počas predchádzajúcich dní zase objavili vyhodené zvyšky mäsa a kostí. "Kosti už boli v čase dnešnej návštevy značne ohlodané. Čuduje sa niekto, že sa tu objavuje medveď? Potrebuje vláda vyhlásiť mimoriadnu situáciu a posielať vrtuľníky a drony, keď pri každej dedine sa vnadí a vyhadzujú sa zvyšky?," pýta sa iniciatíva a vyzýva jednotlivé rezorty a ministrov, aby si plnili svoje povinnosti a urobili všetky opatrenia na zabránenie lákania medveďov do blízkosti ľudí.

Majiteľ dotknutej farmy v tejto súvislosti zareagoval, že uhynutá krava bola vyložená zhruba hodinu, kým čakala na zavolaný odvoz do kafilérie. Zároveň zdôraznil, že so živočíšnymi zvyškami pred posedom nemá nič spoločné.