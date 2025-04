Monitorovanie medveďov dronmi: Slovenská armáda pomôže s riešením problému s medveďmi

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) chce do dvoch týždňov na vládu predložiť uznesenie, ktorým umožní spoluprácu armády s ministerstvom životného prostredia pri mapovaní medveďov. Na ich odstrel je k utorku (15. 4.) vydaných 80 povolení. Uviedol to na stredajšej tlačovej konferencii.

„Armáda má úžasne vybavenú techniku, vieme mapovať pohyby medveďov aj v noci, aj cez deň a podľa toho uvidíme, že koľko tých kusov medveďov je stiahnutých čo najbližšie k obciam, tak tam začneme,“ povedal Taraba. Drony, ktoré armáda používa, podľa ministra nerobia „žiadny zásadný hluk“. „Nad slovenskom lietajú lietadlá a helikoptéry aj dnes a zver to nejako nestresuje, takže v tomto problém nevidím,“ uviedol. Monitoring potrvá dva až tri týždne a Taraba verí, že od 1. mája dôjde k eliminácii medveďov.

(Zdroj: Getty Images)

Minister zároveň vyzval poľovné revíry, aby si podávali žiadosti na odstrel medveďov. „Kde nie je žiadosť, nemôže byť povolenie, to je základná vec. Preto aj všetci politici, ktorí si robia tlačovky a hovoria, že chcú ísť strieľať, tak pokiaľ nie je žiadosť, nemôže byť povolenie,“ podotkol.Upozornil, že v lesoch sa nebude strieľať všetko, čo sa hýbe. Sú na to pravidlá. Napríklad samice s mláďatami do dvoch rokov nemôžu byť podľa Tarabu usmrtené.

Šéf envirorezortu nevylúčil zvýšenie kvóty na odstrel medveďa na budúci rok, ak na tom bude trvať Štátna ochrana prírody SR. Ak povedia, že tohtoročných 350 jedincov stačilo, tak sa kvóta zvyšovať nebude. V budúcnosti by sa mohli upraviť zákony, aby bol odstrel efektívnejší a rýchlejší, pripustil. „Verím, že preventívna eliminácia medveďov bude na každoročnej báze,“ poznamenal šéf envirorezortu. Informoval tiež o spustení zrátania medveďov na Slovensku.Minister apeloval na ľudí, aby boli opatrní. V spolužití medzi medveďmi a ľuďmi chce nastoliť symbiózu, pretože tieto šelmy do slovenskej prírody patria.Vláda začiatkom apríla vyhlásila pre výskyt medveďa mimoriadnu situáciu v 55 okresoch. Schválila aj mimoriadny zásah do populácie medveďa hnedého v počte 350 jedincov na základe správy štátnych ochranárov.

Taraba vylúčil šikanu v Slovenskom hydrometeorologickom ústave

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) vylúčil šikanu v Slovenskom hydrometeorologickom ústave (SHMÚ). Uviedol to na stredajšej tlačovej konferencii s tým, že ústav má byť o kvalitných softwaroch a predikciách.„SHMÚ si zaslúži byť špičková inštitúcia, zaslúžia si mať najlepšiu techniku aj softwarovú, ja nemám v sebe ani štipku toho, že chcem udupávať nejaký rozvoj inštitúcie,“ povedal Taraba.Skritizoval, že ústav má skoro 1500 dohodárov, ktorí mali napríklad pozorovať začiatok kvitnutia čerešní, a za svoju prácu dostali skoro 700.000 eur ročne. „To určite nie je suma, že idem sa pozerať, že či kvitnú čerešne,“ poznamenal minister. Tvrdí, že SHMÚ tiež prichádzalo o množstvo zákaziek.

Taraba sa zastal aj poverenej riaditeľky Ivany Herkel, ktorá je dlhodobá ekonomická zamestnankyňa SHMÚ. Šikana, o ktorej hovoria nespokojní zamestnanci SHMÚ, spočíva podľa neho v tom, že nemôžu pracovať z domu osem dní do mesiaca. "Nehnevajte sa, aby si niekto vymýšľal, že tam je šikanovaný a nejde podať ani trestné oznámenie, tak vieme veľmi dobre, o čom to je," skonštatoval Taraba.Zamestnanci SHMÚ varovali minulý týždeň pred krízou v ústave, ktorá ohrozuje jeho odbornú integritu, prevádzkyschopnosť aj medzinárodné renomé. Upozorňujú na nútené prepúšťanie, krátenie rozpočtu, personálny rozklad, odbornú deštrukciu a stratu dôvery vo vedenie. Adresovali preto otvorený list vedeniu SHMÚ, Ministerstvu životného prostredia SR, Úradu vlády SR a verejnosti.