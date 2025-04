Poslanci posunuli možnosť DSS investovať do projektov na Slovensku do 2. čítania

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) by mohli v budúcnosti investovať majetok z druhého piliera aj do infraštruktúrnych projektov na Slovensku. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli v stredu do druhého čítania. O právnej norme rokujú v skrátenom legislatívnom konaní.