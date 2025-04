Zmeny v štátnej podpore nájomného bývania posunuli poslanci do 2. čítania

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Do systému štátom podporovaného nájomného bývania by mohli byť v budúcnosti zahrnuté aj budovy, ktoré boli prestavané z nebytovej budovy na bytový dom či bytové domy, v ktorých sa menšinovo nachádzajú aj nebytové priestory určené na bývanie. Vládny návrh novely zákona o štátnej podpore nájomného bývania posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu do druhého čítania. Rokujú o ňom v skrátenom legislatívnom konaní.