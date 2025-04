Poslanci ukončili stredajšie rokovanie diskusiou o preddavku samosprávam

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili stredajšie rokovanie diskusiou o novele zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Na základe nej by mali samosprávy dostať v máji preddavok z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb v celkovej sume 150 miliónov eur.

O právnej norme sa rokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Z celkovej sumy by mali dostať 100 miliónov eur mestá a obce a 50 miliónov eur vyššie územné celky. Zákonodarcovia budú pokračovať v 33. schôdzi vo štvrtok (10. 4.), kde by mali okrem iného prerokovať dva vládne návrhy v druhom čítaní. Ide o návrh novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení a návrh novely zákona o štátnej podpore nájomného bývania. O obidvoch rokujú poslanci v skrátenom legislatívnom konaní, pričom do druhého čítania ich posunuli na stredajšom hlasovaní.